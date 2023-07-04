TEEN TOP睽違三年回歸新歌MV有彩蛋！Niel透露團體未來發展：「這次不是驚喜性的，是長期性的」

以複雜刀群舞聞名的二代男團TEEN TOP，今（4）日睽違三年正式回歸，推出新專輯《4SHO》，主打歌〈HWEEK〉已於稍早公開。

今年是TEEN TOP（天地、Niel、Ricky、創造）出道第13年，新專輯《4SHO》意思是「For Sure」，想傳達給長期並肩的粉絲Angel們「明確的約定」。主打歌〈HWEEK〉是首表達從忙碌生活中逃脫的歌曲，要讓聽眾能從炎熱的疲憊日常中，從歌曲體會到一陣風吹來的清涼與片刻休息時光。除了〈HWEEK〉，新輯還收錄粉絲頌〈NEXT YOU〉，以及粉絲親自票選的〈因為不是你〉（Missing You）重錄之2023年版本。



〈HWEEK〉MV呈現出兜風、大海、玩樂等夏日元素，最驚喜的莫過於MV尾聲，歌曲搭配的舞蹈動作相當眼熟，正是TEEN TOP自身的名曲亮點動作，包括〈不是開玩笑的〉（Rocking）與〈長直髮的她〉（Miss Right）。



新歌Showcase（發表會）上，Niel表示〈HWEEK〉是首TEEN TOP風格的歌曲，「希望大家能把它當作度假頌或是減肥頌來享受」，而對於重新錄唱的〈因為不是你〉（Missing You），他說10年前還不是很懂那種「壞男人歌曲」，10年後對歌詞已經有一定程度的了解，唱得似乎更有感染力了。



‎如同INFINITE聖圭回歸時，表達能和同為二代團的TEEN TOP、U-KISS一起回歸相當期待，不用怕都是不熟的後輩，TEEN TOP Ricky也提到看著前輩U-KISS、SHINee先回歸，下定決心也要把事情做好，但仍有許多值得學習的地方，例如在更加激烈的舞蹈上要更加用心。



Niel亦表示這次的專輯「不是驚喜性的，是長期性的」，透露和成員們聊了很多未來，感性的說：「就算粉絲很少，我們也會堅持到最後，正在和成員們共同思考今後要發展什麼樣的音樂，希望大家能一直喜歡。」看來Angel們有機會期待TEEN TOP未來更密集的回歸了。



另外，四人對於近日韓國年齡修法也有話要說，除了全員年齡下修，變回「全員20代的男團」，可見四人當初出道「年齡真的很小」，平均16.3歲是當時年紀最小的男團，Ricky也藉機想和Niel詢問能否當同齡朋友，但Niel說現在是看「幾年生」為準，所以堅決自己還是哥哥。



他們也再次對‎幫助他們上半年逆行的劉在錫表達謝意，Niel說：「我對劉在錫前輩仍然懷有一顆感恩的心，我想他可能是讓我重振精神準備這張專輯的人。」並提到想當面感謝他，甚至邀約他Challenge新歌。

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