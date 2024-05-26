台湾「灶咖大战」进度更新：这支二代团默默来到第四名！仅次SJ、MAMAMOO、EXO

2024年过不到一半，韩星来台活动场次已破百场，各家K-POP粉丝都相当有感觉「韩星一直来，钱包一直破洞」，Threads默默的便有一群人统计2024年谁才是来台办最多活动的霸主，称之为「灶咖大战」（灶跤大战）。

台语里有个常用说法就是「当做灶跤伫行」（把某地方当自家厨房一直跑来），「灶咖大战」顾名思义就是韩星抢著把台湾当厨房在跑，目前第一名仍是Super Junior和MAMAMOO，皆11场，而MAMAMOO同时是2023年灶咖大战冠军，不晓得今年何时会正式超越Super Junior。



第三名是10场的EXO。值得注意的是，EXO这两年变化相当多，有人当兵也有人离开待了好几年的SM娱乐自立门户，不过他们团魂依旧，除了EXO各种合体活动外，「不约而同跑来台湾举行个人活动」也意外有默契，XIUMIN、灿烈、伯贤、D.O.、CHEN与SUHO接连光临，除了当兵的KAI和世勋都来过或即将要来了。



第四名是谁呢？你们猜猜！提示：是二代团！



是2010年出道的TEEN TOP！本站先前曾整理同为二代团的SHINee和TEEN TOP活动场次都是四场并列第四名，但随著TEEN TOP成员RICKY公布自己见面会台湾场时间，TEEN TOP正式独霸第四名位置！



▼整理（目前共6场）

01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting

01/14 NIEL 签唱会 Taipei

06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 下午场（New！）

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 晚上场（New！）

07/21天地 The bookmark of missing ChunJi Fanmeeting in Taipei

或许因为TEEN TOP成员合作的主办单位较小，知道他们今年来台多次的K-POP粉丝并不多，不过对TEEN TOP本身或对台湾Angel（粉丝名）而言是相当特别的。去年TEEN TOP是‎多亏刘在锡主持的《玩什么好呢》（玩甚么好呢）引发逆行后迅速合体回归‎，虽然历经成员变动的遗憾事情，但四名成员天地、Niel、Ricky以及创造都全心全意活动，只为回馈给Angel。



迅速回归后还展开巡演，唯一海外场便献给台湾Angel，那场还开了线上收费供无法到场的全球粉丝观看。当时成员们感慨表示不晓得台湾还有那么多Angel，对台湾Angel坐满整场且全力应援感动不已。‎台湾演唱会结束不久忙内创造便入伍‎了，TEEN TOP接著也经历成员离开公司TOP MEDIA，但他们没有团体活动也会为彼此个人活动应援，若再加上「个人活动都爱往台湾跑」，团魂可说和EXO很相像。



有趣的是，6月15日、6月16日Niel和Ricky接连来台，两人会不会为彼此站台呢？或许粉丝还可见到他们私下在台湾见面呢！

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