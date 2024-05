台湾「灶咖大战」进度更新：这支二代团默默来到第四名！仅次SJ、MAMAMOO、EXO

2024年过不到一半,韩星来台活动场次已破百场,各家K-POP粉丝都相当有感觉「韩星一直来,钱包一直破洞」,Threads默默的便有一群人统计2024年谁才是来台办最多活动的霸主,称之为「灶咖大战」(灶跤大战)。

台语里有个常用说法就是「当做灶跤伫行」(把某地方当自家厨房一直跑来),「灶咖大战」顾名思义就是韩星抢著把台湾当厨房在跑,目前第一名仍是Super Junior和MAMAMOO,皆11场,而MAMAMOO同时是2023年灶咖大战冠军,不晓得今年何时会正式超越Super Junior。



第三名是10场的EXO。值得注意的是,EXO这两年变化相当多,有人当兵也有人离开待了好几年的SM娱乐自立门户,不过他们团魂依旧,除了EXO各种合体活动外,「不约而同跑来台湾举行个人活动」也意外有默契,XIUMIN、灿烈、伯贤、D.O.、CHEN与SUHO接连光临,除了当兵的KAI和世勋都来过或即将要来了。



第四名是谁呢?你们猜猜!提示:是二代团!



是2010年出道的TEEN TOP!本站先前曾整理同为二代团的SHINee和TEEN TOP活动场次都是四场并列第四名,但随著TEEN TOP成员RICKY公布自己见面会台湾场时间,TEEN TOP正式独霸第四名位置!



▼整理(目前共6场)

01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting

01/14 NIEL 签唱会 Taipei

06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 下午场(New!)

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 晚上场(New!)

07/21天地 The bookmark of missing ChunJi Fanmeeting in Taipei

或许因为TEEN TOP成员合作的主办单位较小,知道他们今年来台多次的K-POP粉丝并不多,不过对TEEN TOP本身或对台湾Angel(粉丝名)而言是相当特别的。去年TEEN TOP是‎多亏刘在锡主持的《玩什么好呢》(玩甚么好呢)引发逆行后迅速合体回归‎,虽然历经成员变动的遗憾事情,但四名成员天地、Niel、Ricky以及创造都全心全意活动,只为回馈给Angel。



迅速回归后还展开巡演,唯一海外场便献给台湾Angel,那场还开了线上收费供无法到场的全球粉丝观看。当时成员们感慨表示不晓得台湾还有那么多Angel,对台湾Angel坐满整场且全力应援感动不已。‎台湾演唱会结束不久忙内创造便入伍‎了,TEEN TOP接著也经历成员离开公司TOP MEDIA,但他们没有团体活动也会为彼此个人活动应援,若再加上「个人活动都爱往台湾跑」,团魂可说和EXO很相像。



有趣的是,6月15日、6月16日Niel和Ricky接连来台,两人会不会为彼此站台呢?或许粉丝还可见到他们私下在台湾见面呢!

