「狗統領」姜炯旭愛狗人設崩塌！電視上為狗下跪，私下壓榨員工+虐狗

素有「狗統領」之稱的知名訓犬師姜炯旭沒想到也有兩副面孔啊。

日前，一名自稱是姜炯旭經營的訓狗公司前職員的A某在網路上曝光前老闆姜炯旭壓榨員工，對員工惡語相向。

A某透露：「如果狗主人稍微晚一點匯款的話，他就讓我們不要給狗狗吃飯，雖然事情過去了很久，但直到現在我還記得那天（被虐待）的狗狗的品種和名字。 當然我偷偷餵了飼料，但那天的衝擊實在無法忘記。 雖然解釋已經為時過晚，但也想聽聽你到底是如何辯解的。 如果這些都不是事實的話，有可能會被告，我也鼓起了最大的勇氣，不知道姜炯旭你還記不記得。」



姜炯旭還疑似存在打壓、壓榨員工的嫌疑。 某個現任、離職員工可以分享職場生活的網站上，姜炯旭的馴狗公司評分僅為1.7。 一位已離職的網友爆料：「我已經離職了，因為恐慌障礙、憂鬱症等一直在接受精神科治療，他老婆是代表理事，我因為她持續性的‎Gaslighting（煤氣燈效應，一種心理操控的概念，透過混淆視聽、打擊自尊、 冷暴力等手段，使受害者逐漸喪失自尊，產生自我懷疑，無法逃脫）、人格侮辱以及工作外很多要求等種種原因，精神受創。 我們要用她指定的聊天工具，還會在沒有得到職員許可的情況下監視我們的對話內容，大家深受其害。」 還有其他前職員留言表示：「會在我們休息的時候指使我們幹活，酷暑、暴雪天也讓我們做高強度體力勞動」、「過節的時候用寵物糞便袋裝了6盒肉罐頭發給我們」、「他在女職員換衣服的地方都裝了CCTV」、「去衛生間也有規定的時間」等，吐槽電視上與私下的姜炯旭是完全不同的形象。

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