頌樂終於公布solo演唱會台北場時間！「灶咖大戰」MAMAMOO打敗Super Junior登頂

台灣「2024灶咖大戰」短期再更新!昨(26)日傍晚MAMAMOO頌樂宣布solo演唱會台北場場次後,正式宣告MAMAMOO打扮Super Junior成為目前冠軍。

*先前報導:爭2024來台霸主,Super Junior & MAMAMOO「灶跤大戰」打平啦!、‎台灣「灶咖大戰」進度更新:這支二代團默默來到第四名!僅次SJ、MAMAMOO、EXO

台灣K-POP粉絲圈會突然流傳「灶咖大戰」,起因正是MAMAMOO和Super Junior意外產生的「競爭」,兩大團來台次數之多且比數相當接近,讓雙方粉絲E.L.F.和MOOMOO都懷疑兩團是不是暗自在比拚。

近期Super Junior和MAMAMOO來到11:10時,MOOMOO似乎也不想輸,找機會便詢問頌樂她的個人演唱會到底會不會來台灣、是開一場還是兩場?寵粉的頌樂有問必答,堅定的告訴MOOMOO「會來台北」、「會贏」,沒有錯!頌樂說到做到,5月10日先公布個人巡演有高雄場,將比數扳平至11:11,昨日公布台北場,再以12場正式超越Super Junior登頂!



Super Junior名次下滑至亞軍(11場),季軍仍是EXO(10場),殿軍是TEEN TOP(6場)。不曉得進入下半年後,會不會有大變化,如果MAMAMOO能穩坐冠軍,就有機會連霸2023、2024訪台冠軍了。

文末整理各團排名:

冠軍:MAMAMOO (場次:12)

3/22 華莎 7-ELEVEN高雄櫻花季

4/06 玟星《Starlit of Muse》專輯發行紀念粉絲簽名會 in TAIPEI

4/07 玟星 ‎1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

4/20 輝人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

4/21 輝人 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD〔BEYOND〕IN TAIPEI

5/04 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

5/05 玟星《Starlit of Muse》專輯發行紀念粉絲簽名會 in KAOHSIUNG

5/05 玟星 1ST WORLD TOUR [MUSEUM : an epic of starlit] in TAIWAN

6/16 華莎 the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei

6/22 頌樂 2nd CONCERT [COLOURS] IN KAOHSIUNG

7/06 輝人 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

7/14 頌樂 2nd CONCERT [COLOURS] IN TAIPEI



亞軍:Super Junior (場次:11)

1/27 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/28 SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

1/29 圭賢《Restart》簽售會in Taipei

3/23 D&E《606》預售特別簽名會-台北

3/24 D&E《606》預售特別簽名會-高雄

3/24 D&E 7-ELEVEN高雄櫻花季

3/20 L.S.S. ‎THE SHOW:Th3ee Guys in TAIPEI

5/04 圭賢 ‎ASIA TOUR 'Restart' in Taipei‎

5/05 圭賢 ASIA TOUR 'Restart' in Taipei

8/17 SUPER JUNIOR ASIA TOUR

8/18 SUPER JUNIOR in TAIPEI



季軍:EXO (場次:10)

4/06 XIUMIN 《社長偶像超市》粉絲見面會

4/27 燦烈 FANCON<BEYOND_THE ENERNITY>IN TAIPEI

5/04 伯賢 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI

5/05 伯賢 ASIA TOUR [Lonsdaleite] IN TAIPEI

6/22 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR<BLOOM>in TAIPEI

6/23 D.O. ASIA FAN CONCERT TOUR<BLOOM>in TAIPEI

7/05 燦烈 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

7/06 XIUMIN 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

7/06 CHEN 7-ELEVEN高雄啤酒音樂節

7/13 SUHO CONCERT ASIA TOUR IN TAIPEI



殿軍:TEEN TOP (場次:6)

01/13 NIEL ONLY YOU Taipei Fan Meeting

01/14 NIEL 簽唱會 Taipei

06/15 NIEL 1ST SOLO CONCERT ’NIELISS‘ IN TAIPEI

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 下午場(New!)

06/16 RICKY Castle In TAIPEI 晚上場(New!)

07/21天地 The bookmark of missing ChunJi Fanmeeting in Taipei



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞