李瑞鎮全新黑社會造型登場！《黑社會的我成了高中生》大油頭＋刺青的李瑞鎮特別演出

即將於5月29日透過Wavve、TVING、Watcha平台首度公開的新劇《黑社會的我成了高中生》，描述一位很想上大學的黑社會人士，附身到一位19歲遭到霸凌高中生的身體裡，以自己的「技術」懲罰加害者，並與飽受家庭暴力折磨的朋友們建立新的友情，也自我成長的奇幻故事。

李瑞鎮繼前作《內科朴院長》與《明星經紀人生存記》後，將在《黑社會的我成了高中生》以特別演出登場，嘗試各種作品與戲路的李瑞鎮，本次飾演的角色也令人期待。製作團隊也在今日特別釋出李瑞鎮最新造型劇照，與平時大家印象中的他不太相同。李瑞鎮壓倒性的流氓氣場，以及與人打鬥的場面，十足地散發黑社會氣息。



李瑞鎮在劇中將飾演一位學歷不太好，但卻很憨厚率直，相當有人情味的一位黑社會流氓，雖然已經47歲了但仍然有一顆想求學的心，是位非常特別的人物。雖然只是特別演出登場，不過李瑞鎮也相當用心刻劃本次的角色，製作組也一致認同他只是站著不用說台詞，也能讓大家感受到特別的氣場。令人期待的《黑社會的我成了高中生》即將在5月29日透過Wavve、TVING、Watcha平台首度公開，也將在6月12日透過Life Time頻道公開。

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