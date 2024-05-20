SEVENTEEN 新小分隊誕生！淨漢 X 圓佑下個月17日發行單曲專輯《THIS MAN》

PLEDIS娛樂在20日表示娛樂表示，SEVENTEEN 淨漢 X 圓佑將在下月17日發行首張單曲專輯《THIS MAN》。

當天公開的概念預告片中，隨著突然的閃電、城市停電，淨漢 X 圓佑的專輯名稱和發行日登場，提高期待感。



SEVENTEEN 從出道開始就通過專輯和舞台展現嘻哈隊、表演隊、主唱隊等多種小分隊。嘻哈隊的圓佑和珉奎在2021年5月發行數碼單曲〈Bittersweet（Feat.李遐怡）〉。 特別小分隊「夫碩順（勝寛、DK、Hoshi）」在去年2月發行單曲一輯《SECOND WIND》，主打歌〈Fighting（Feat. 李泳知）〉在音樂節目拿下8冠。



淨漢和圓佑是從未展現過的組合，因此音樂作品引起全世界 CARAT（粉絲名）的關注。而他們的首張單曲專輯《THIS MAN》從今日（20）上午11點開始可以通過各在線唱片銷售網站預約購買。



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