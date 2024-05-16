Lovelyz《玩什麼好呢》再合體！成員逗美珠「最近很幸福」，爆料尹尚愛炫兒子Anton

《玩什麼好呢》最新一集EP.233 Lovelyz再合體！原來是為了準備「玩什麼好呢大祭典」校慶演出，劉在錫特地和她們吃飯、了解她們練習的狀況。

Lovelyz除了Baby Soul（李洙姃）和Jin全到齊，劉在錫和他們閒話家常，提到網友留言「叡仁看起來真的很幸福」，接著點出叡仁穿搭：「現在看起來也很幸福，現在穿的是睡褲吧？」大家都笑了，不過叡仁轉換目標指樹整，樹整又指美珠：「明明姐姐才是最幸福的！」



因為‎美珠正與旅日足球員宋範根熱戀中，成員們你一句我一句逗美珠，美珠害羞到拿頭髮遮掩，但聽到Kei講話就突然起身：「你能安靜點嗎？求你了……」因為上次她們在《玩什麼好呢》合體，Kei身為美珠室友簡直是「美珠Killer」，美珠現在很怕她XDD。



除了美珠戀愛成餐桌話題，她們的「爸爸」尹尚也被爆料經常像她們炫耀兒子‎RIIZE Anton，樹整：「出道就一直跟我們炫耀，『不是，他想當藝人我都不知道……』」還模仿他滑手機把Anton照片給大家看，大家聽了都很有共鳴，美珠也補充：「只要說他跟兒子長得很像，他就很開心。」（*延伸閱讀：尹尚兒子「李燦英」將作為成員出道，花美男的外貌在韓網掀起超高討論！）



聊完天，劉在錫便了解她們練習狀況，Lovelyz帶來好消息：原先行程排不開無法參與的Jin（原本名朴明恩）確定會參與「玩什麼好呢大祭典」，所以祭典表演會是8人完整體！

▼Lovelyz在此集播出當天就發出練習照片暗示Jin也在，後來Jin親自發出8人加上舞蹈老師練習照喊「Comeback？」



祭典將舉行於6月13日，除了Lovelyz還有「ONE TOP」Young K所屬原樂團DAY6、 g.o.d金泰宇加上「鐘路圍裙鼓手」炸機餐廳咕咕史達社長、阿卡貝拉合唱團「沒有聲音」、朱宇宰與朴昣奏（朴珍珠）雙人組合，已知五組藝人演出，而與演員‎林元熙所屬樂團「電波商社」是否演出可能要等後面集數揭曉。

▼以上相關影片（中文翻譯版本可往黃Viu收看，EP.233）



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