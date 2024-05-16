《劉QUIZ》預告：《背著善宰跑》邊佑錫來了！週一病治癒之神，分享金惠奫私下的貼心行為

大神劉在錫的開場詞：「好想背著邊佑錫奔跑，治好週一病的邊佑錫來了～～～。」你也是被治好的病患之一嗎？！XD

tvN 人氣訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》這次的專訪對象是近期的大勢演員，在熱門韓劇《背著善宰跑》中飾演「柳善宰」一角的男主：邊佑錫。

▼EP.245 最新預告：



繼《Running Man》之後，邊佑錫用最短時間再次與「國民主持人」劉在錫見面，上《劉QUIZ》獲得了專訪的機會，劉在錫也稱讚他變成更加帥氣了！甚至一不小心把邊佑錫叫成「善宰」，邊佑錫說「沒關係，可以叫我善宰也沒關係」，看來最近很常被叫錯。XD 問他最近心情如何？邊佑錫回：「有點懵，心臟狂跳，幸福到睡不著覺！」



被問到和金惠奫的私下互動時，邊佑錫說：「缺糖（血糖低、肚子餓）的時候，她每天都會拿零食或軟糖給我吃。」，當時惠奫還對我說了一句話：「（被節目組消音）」要等到節目播出才知道了～～～。



此外，還分享了這部劇的準備時間花了三年，邊佑錫回：「這個劇本先找了其他演員，後來劇本給了我，我真的非常感謝。」還聊到了初戀、扮演角色、走台步、鋼琴、展現劇中名台詞、人生目標是買房子、行動不方便奶奶的故事...等等，更多內容將會在下週三（5月22日）晚間20:45播出。

▼搶先看片段片段：模特兒出身的台步～

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