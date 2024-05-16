林元熙再上《玩什麼好呢》要笑死！自薦樂團意志超強，「學弟」劉在錫笑到流淚

韓劇知名綠葉、目前也是知名「熊孩子」及「恢單男」的林元熙，三年前就曾上過《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢），表現出不同於戲劇內或自身節目的幽默。

林元熙三年前上《玩什麼好呢》是接受JTM本部長面試想入職，三年後的現在則是以搖滾樂團「電波商社」主唱「林理事」向劉在錫自薦演出「玩什麼好呢大慶典」。劉在錫一見到他就笑出來了，兩人再見先聊國中的事情，兩個人可是初中學長學弟，劉在錫突然問他：「沒見過我嗎哥？」林元熙很問號：「我怎麼可知道你啊那時候……那個長得像蚱蜢的人。」補一槍後直接改口：「應該有路過，當時心裡想說：『那個像蚱蜢的人……』」



林元熙「改口」就從上述開始無限開啟……當他說起自己以電波商社演出「不計其數大概15次」，劉在錫疑惑：「15次算不計其數嗎？」林元熙隨即改口：「是20次嗎？不對不對應該有演20多次。」提到日本公演，他本來介紹參加的音樂節是日本前五大，後面心虛修正成前七大。他各種積極自薦不惜改口，講的話不知是真是假，劉在錫笑到流淚、衛生紙不夠用。



談述自己變成樂團主唱的故事，林元熙是因為拍攝節目（《我家的熊孩子》）開始學結他（吉他），經過介紹後和純演奏的樂團電波社（電波寺）合作，後來正式被拉進去當主唱另組成「電波商社」。電波商社顧名思義，dress code要穿得像上班族還要掛名牌。



林元熙感慨以為這輩子就當演員了，下輩子重生再當搖滾樂團主唱，劉在錫問：「不過你怎麼知道下輩子能不能重生？」林元熙又改口：「那確實，不知會生而為人類還是會生為狗，狗……要重新投胎為人真的很難，多數會投胎成狗，佛教中是那樣說的……」劉在錫又被他逗樂。



聊到結他，劉在錫即興要他做二行詩，他實在想不出來只好垂下眼道歉並要求剪掉，劉在錫因他的難為情再次笑出淚來。劉在錫轉頭擦眼淚，他一個人默默的「再努力」講了好幾個二行詩，莫名其妙諧音到泰姬瑪哈陵去，無俚頭到劉在錫快不行了……



林元熙自薦意志、生存意志相當強，不認識樂團「DAY6」和「新少年」也頻頻道歉。還有，他的自尊心也強，自曝曾在日本公演前鬧脾氣卻又不接受團員講的故事版本，團員說林元熙常常以「我是藝人」當藉口猶豫演出，劉在錫反問：「電波商社應該出道了都算是藝人？」林元熙很正經回應：「只是……樂團啊，我才是藝人。」劉在錫都以為看到朴明洙了！



電波商社會不會入選「玩什麼好呢大慶典」呢？最後決定似乎尚未公開，只確定DAY6、三代女團Lovelyz及g.o.d金泰宇和「鐘路圍裙鼓手」炸機餐廳咕咕史達社長會演出。

▼相關節目影片（中文翻譯版本可往黃Viu收看，EP.233）與電波商社演出影片



*延伸閱讀：演員林元熙悄悄當了歌手出道！當上搖滾樂團主唱，小型演唱會看了好笑又勵志！



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