美珠♥宋範根戀愛超明顯劉在錫早察覺，聽美珠講男友是「撒嬌狂」秒要求閉嘴XD

李美珠和足球員宋範根戀情上月被爆出,美珠擔任班底的綜藝節目《玩什麼好呢?》(玩甚麼好呢)就曾曝光戀愛新聞幕後花絮,最新則是美珠親自談戀情。

上月18日美珠爆戀情當天,新聞曝光前四小時美珠正要錄《玩什麼好呢》,一起錄影的成員們通通都事先知情了,應是怕影響正式錄影選擇先知會他們。美珠和足球員宋範根戀愛會被察覺,是因為兩人「Lovestagram」IG放閃太明顯,美珠本人渾然不覺,成員們甚至還懷疑美珠和宋範根是故意透露戀情:「這肯定是策略!」這段戀愛新聞幕後花絮播出後,‎引發網友笑稱「這能播嗎」,覺得《玩什麼好呢》創紀錄播出這些內容太有意思。



再下一週的《玩什麼好呢》則播出了美珠正式認愛後的反應,劉在錫登場就調侃美珠:「該有多開心啊?」和全體成員一起恭喜美珠。劉在錫接著透露成員們其實早察覺了,理由是這三、四個月以來,美珠盯著手機的時間大增,發訊息還會不自覺露出笑容或哼歌,李伊庚也加碼說:「她本來是宅女,突然去旅行了!」劉在錫:「唯獨只去了一個地方,日本!」宋範根效力的球隊正是日本J1聯賽湘南美海(湘南比馬)。



美珠談述認愛後心情,透露男友宋範根反倒很安心,而兩人是在朋友聚會上自然而然拉近距離的。男友有什麼魅力吸引了美珠呢?美珠回答宋範根看起來很兇悍,但實際上是「撒嬌狂」,話一出,劉在錫覺得太噁心聽不下去:「別說了!」HAHA則說不想聽但又想聽,朱宇宰妙語形容「就像挖肚臍一樣」,全場笑翻。



▼相關影片(中文翻譯版本可往黃Viu收看,集數為EP.231、EP.232)



They started filming 4.5 hours before mijoo's dating news came out and mijoo was wondering how people could tell they're dating from their ig posts when they posted separately. And yjs said how could they not tell pic.twitter.com/jIvZiXjltG