美珠♥宋範根戀愛超明顯劉在錫早察覺，聽美珠講男友是「撒嬌狂」秒要求閉嘴XD
廣告

美珠♥宋範根戀愛超明顯劉在錫早察覺，聽美珠講男友是「撒嬌狂」秒要求閉嘴XD

韓劇   2024年5月11日   星期六20:30   草莓  

（封面圖源：黃viu綜藝平台@《玩甚麼好呢》截圖、IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）

李美珠和足球員宋範根戀情上月被爆出，美珠擔任班底的綜藝節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）就曾曝光戀愛新聞幕後花絮，最新則是美珠親自談戀情。

上月18日美珠爆戀情當天，新聞曝光前四小時美珠正要錄《玩什麼好呢》，一起錄影的成員們通通都事先知情了，應是怕影響正式錄影選擇先知會他們。美珠和足球員宋範根戀愛會被察覺，是因為兩人「Lovestagram」IG放閃太明顯，美珠本人渾然不覺，成員們甚至還懷疑美珠和宋範根是故意透露戀情：「這肯定是策略！」這段戀愛新聞幕後花絮播出後，‎引發網友笑稱「這能播嗎」，覺得《玩什麼好呢》創紀錄播出這些內容太有意思
（圖源：黃viu綜藝平台@《玩甚麼好呢》截圖）

再下一週的《玩什麼好呢》則播出了美珠正式認愛後的反應，劉在錫登場就調侃美珠：「該有多開心啊？」和全體成員一起恭喜美珠。劉在錫接著透露成員們其實早察覺了，理由是這三、四個月以來，美珠盯著手機的時間大增，發訊息還會不自覺露出笑容或哼歌，李伊庚也加碼說：「她本來是宅女，突然去旅行了！」劉在錫：「唯獨只去了一個地方，日本！」宋範根效力的球隊正是日本J1聯賽湘南美海（湘南比馬）。
（圖源：黃viu綜藝平台@《玩甚麼好呢》截圖）

美珠談述認愛後心情，透露男友宋範根反倒很安心，而兩人是在朋友聚會上自然而然拉近距離的。男友有什麼魅力吸引了美珠呢？美珠回答宋範根看起來很兇悍，但實際上是「撒嬌狂」，話一出，劉在錫覺得太噁心聽不下去：「別說了！」HAHA則說不想聽但又想聽，朱宇宰妙語形容「就像挖肚臍一樣」，全場笑翻。
（圖源：黃viu綜藝平台@《玩甚麼好呢》截圖）

▼相關影片（中文翻譯版本可往黃Viu收看，集數為EP.231、EP.232）

▼附上美珠與宋範根Lovestagram
（圖源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）（圖源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）（圖源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）（圖源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）（圖源：IG@queen.chu_s、IG@bumkeun_song）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 美珠♥宋範根戀愛超明顯劉在錫早察覺，聽美珠講男友是「撒嬌狂」秒要求閉嘴XD
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手