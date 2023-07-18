SM新男團8月1日公開！尹尚兒子「李燦英」將作為成員出道，花美男的外貌在韓網掀起超高討論！

今日（18日）據韓媒體育朝鮮報導，歌手兼作曲家尹尚（本名：李潤相）和演員沈惠珍的兒子李燦英（이찬영）將作為「SM新男團」出道。

2018年播出的綜藝《單身妻子2》介紹尹尚居住在美國的家人，大兒子李燦英的花美男外貌受到很多觀眾們的熱烈關注。當時節目播出時，他是美國青少年游泳界的希望之星，但之後有著成為K-POP偶像的新夢想，在SM進行長時間的準備。



對此，SM相關人士則回應：「預計在8月1日公開新男團，請大家多多期待。」表達簡短的立場。

而李燦英的外貌再次在韓網引發討論，網友：「哇 真的好帥啊」、「比例真的很好，這麼快就長那麼大了」、「不當藝人就可惜的身材+外貌」、「爸爸媽媽本來就是美男美女，外貌是天生的」、「爲了當藝人而出生的啊」、「真的是大眾化的反應：帥氣」、「還以爲是MONSTA X的亨元呢」、「如果加上爸爸的才能的話，那肯定不是鬧著玩的」等等。



除了李燦英外，該組合還包括曾以NCT活動的成燦、Shotaro在內，還有以SM ROOKIES公開的恩碩、勝漢等人。他們以9月出道爲目標進行著準備，日前在美國洛杉磯拍攝出道曲MV後回國。



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