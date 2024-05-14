邊佑錫高中畢業照曝光！笑得超燦爛，網評：這也太可愛了吧

誰是韓劇圈最新大勢，大家的最新男友？讓我們一起喊出他的名字-邊佑錫！

從模特轉行到影視劇圈，已經演了8年戲的邊佑錫終於在今年憑藉《背著善宰跑》大爆，他飾演了男主角「柳善宰」，年齡跨越了19歲高中生、20歲大學生以及34歲頂流明星三個時期，既有衝動癡情，又有隱忍穩重，還有腹黑成熟，更有滑稽搞怪感，隨著年齡的增長，情感也更加豐富內斂，不過無論是哪個年齡都只愛初戀「任素」（金惠奫 飾）一人，被讚是「純愛戰神」，收穫了廣大粉絲的愛。



劇中，邊佑錫也演了19歲高中生，還拍攝了畢業照。當時一曝光就讓所有人讚嘆，明明知道他已經33歲，但演起高中生來毫無違和感，自帶陽光清爽的少年感。



류선재 졸업사진 구하러 자감남고 잠입해서

교무실, 행정실, 학교 서버까지 탈탈 털다가



학주 쌤한테 "이리 컴!!" 당할 뻔했던 티벤,

포기하지 않는 투지와 집념으로 결국 손에 얻다✌

(동복 사진도 보고싶을까봐...)



[월화] 저녁 8:50 | tvN#선재업고튀어 #LovelyRunner pic.twitter.com/iZtJTFAeZ6 — tvN drama (@CJnDrama) April 29, 2024

最近韓網上有網友公開了邊佑錫本人的高中畢業照，一頭濃密的黑髮，半圓瀏海遮住大半個腦袋，五官和現在沒有太大的區別，尤其是笑起來時的嘴巴和眼睛和現在幾乎一模一樣，唯一不同的是學生時期的他有一種稚嫩感，和33歲現在所擁有的溫和成熟的內斂氣質不能比。



드디어 세상에 나타난 변우석 졸업사진



웃는 모습이 예쁜 거 진짜 똑같다..#변우석 #byeonwooseok pic.twitter.com/vczXnVcxBH — woowriter (@woowriter) May 13, 2024

이 부분이 너무 조음 pic.twitter.com/jnjgnZDhkp — 백설기 (@100_sulki) May 11, 2024

看到邊佑錫畢業照的粉絲和網友紛紛留言表示：「好可愛」、「哇，一直都這麼愛笑」、「和現在一模一樣啊」、「這是畢業照啊，他怎麼笑得這麼開心」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞