邊佑錫高中畢業照曝光！笑得超燦爛，網評：這也太可愛了吧
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邊佑錫高中畢業照曝光！笑得超燦爛，網評：這也太可愛了吧

明星   2024年5月14日   星期二09:25   Tracy  

（封面圖源：X@woowriter · 21h、@CJnDrama）

誰是韓劇圈最新大勢，大家的最新男友？讓我們一起喊出他的名字-邊佑錫！

從模特轉行到影視劇圈，已經演了8年戲的邊佑錫終於在今年憑藉《背著善宰跑》大爆，他飾演了男主角「柳善宰」，年齡跨越了19歲高中生、20歲大學生以及34歲頂流明星三個時期，既有衝動癡情，又有隱忍穩重，還有腹黑成熟，更有滑稽搞怪感，隨著年齡的增長，情感也更加豐富內斂，不過無論是哪個年齡都只愛初戀「任素」（金惠奫 飾）一人，被讚是「純愛戰神」，收穫了廣大粉絲的愛。
（圖源：VIU《背著善宰跑》）

劇中，邊佑錫也演了19歲高中生，還拍攝了畢業照。當時一曝光就讓所有人讚嘆，明明知道他已經33歲，但演起高中生來毫無違和感，自帶陽光清爽的少年感。

最近韓網上有網友公開了邊佑錫本人的高中畢業照，一頭濃密的黑髮，半圓瀏海遮住大半個腦袋，五官和現在沒有太大的區別，尤其是笑起來時的嘴巴和眼睛和現在幾乎一模一樣，唯一不同的是學生時期的他有一種稚嫩感，和33歲現在所擁有的溫和成熟的內斂氣質不能比。

看到邊佑錫畢業照的粉絲和網友紛紛留言表示：「好可愛」、「哇，一直都這麼愛笑」、「和現在一模一樣啊」、「這是畢業照啊，他怎麼笑得這麼開心」等。

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