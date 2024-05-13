《背著善宰跑》最後6集到底是甜還是虐？網傳觀看第12集需要呼吸機！不，剩下的集數都要

「有沒有看《背著善宰跑》」，這是最近很多人見面打招呼時會問的話，可見這劇的火爆程度。

《背著善宰跑》從4月上旬開播，第10集播出之後ENDING超越第2集，直接封神，不少網友都表示「只要這劇不爛尾，將會是我心目中的人生作」。





最近有網友曝光了最後6集的小道消息，雖然不知道真實度有多高，但仍吸引了不少劇迷的關注。 該網友表示：「剛才我認識的相關人士過來說11-16集是他的最愛，尤其是第12集需要呼吸機，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，好期待。」 沒過多久，網友再次補充：「剛才他又來了，說不僅是第12集，剩下的所有集數都需要呼吸機.... 啊，怎麼辦」。



看到知情人士的爆料，劇迷們完全陷入到困惑中，大家紛紛留言表示：「到底會有多好看，居然剩下的內容需要用到呼吸機，瘋了，相關人士劇透了一點點就走了，讓我們接下來的3週要怎麼活」、「呼吸機，到底是甜到要呼吸機，還是虐到要呼吸機，快來告訴我人啊」、「 好，我信，你們說什麼我都信」、「一定要是HE啊」、「相信，不要辜負我們」、「一集一親，安排一下吧」等。

《背著善宰跑》是一部關於穿越、雙向救贖的故事，講述了追星女孩任素（金惠奫 飾）穿越回15年拯救最愛本命柳善宰（邊佑錫 飾）的故事，果然韓劇在拍攝純愛這條賽道上無人能比，氛圍感極致拉滿，加上金惠奫和邊佑錫的傾情演繹，導演連親吻角度和捧臉姿勢要親自指導的細膩度，該劇從無人問津直接飛升至目前電視劇話題榜第一，人氣火爆行進中。

此外，《背著善宰跑》在香港、東南亞、中東及南非等16個地區，由Viu緊貼韓國於同日獨家播出。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞