《背著善宰跑》編劇真的細節控！幾乎每集都暗示小素善宰將會結婚！顏色的巧妙安排真的太細膩〜

繼《淚之女王》後又一掀起話題作品《背著善宰跑》，神展開的雙向救援劇情讓觀眾們坐等下一集的發展，劇中男女主角邊佑錫與金惠奫的戀情最終是否能夠開花結果，也備受觀眾期待。只能說編劇真的太懂，原來超多小細節都暗示著兩人一定會走向Happy Ending，大家有發現嗎？

#雙人代表色：藍色善宰＋黃色小素

從一開始兩人的房間就可看出屬於不同色調的呈現，善宰是一個游泳選手，就連房間也像藍色海洋，但一些小東西不難看出黃色點綴其中。任素則是從雨傘到整個房間以黃色的物品居多。



#第一集+第七集：任素被奶奶用口紅畫臉頰

失智的奶奶趁任素睡著的時候用口紅塗了她的雙頰跟額頭，圓圓的紅色區塊就像古代韓國傳統新娘子的裝扮，她躺在床上身邊圍繞著善宰的周邊商品。第七集任素再度穿越，這幕也出現第二次，但她床邊沒有善宰的枕頭。



#第三集：善宰說爸爸誇他初學走路就像「新郎入場」

好友白仁赫跟善宰在房間聊天，仁赫說小率喜歡的對象應該是金泰成，善宰不甘示弱說最近小素正在追求自己，仁赫問善宰是否好好告白了？善宰說爸爸誇他初學走路就像「新郎入場」，無師自通不須擔心。



#第三集：善宰搭的公車終點站是婚禮會場

藍色加黃色等於綠色，善宰肩膀受傷後搭乘綠色38路公車到校，這台公車的路線除了有他們居住的社區樓理洞，學校自甘高中以外，終點站是「YH Wedding Tower」應該是舉辦婚禮的會場。



#第三集：小素送雞湯給善宰與未來公公

小素關心剛出院的善宰，專程從家裡送雞湯到他家，善宰爸爸出來迎接，可看到小素鍋裡不只一隻雞而是兩隻，也請善宰爸爸一起吃。於是得到善宰爸爸釀的五味子甜酒一缸。



#第四集：小素被善宰用棉被包裹帶出房間

天才善宰為了不讓爸爸知道，用棉被捲起小率而扛出門。這在古代是一種「打包袱（보쌈）」的做法，由於韓國古代有寡婦不得再婚的規定，於是如果得到父母同意而以這樣的方式將家中守寡的女兒帶走，藉此擺脫所謂的寡婦命運，是當時一種被默認的做法。



#第五集：善宰跟哥哥為金牌歡呼，雜貨店有人撒大米

善宰與哥哥在雜貨店巧遇，共同為贏得金牌的張美蘭選手歡呼，普天同慶時還有位大叔在門口撒下大米。這也屬於中式與韓式傳統婚禮中常出現的，在新娘轎前撒大米，可讓金雞啄米不啄新娘，也可意味著新娘日後衣食無虞。



#第五集＋第十集：善宰教小率騎車一路上的燈籠

善宰教小素騎腳踏這的這條路上，出現了許多紅藍色的燈籠，這是韓國傳統婚禮中常使用的「青紗燈籠」，暗示善宰與小素也能舉辦婚禮。第十集善宰表達自己已經知情的道路上，這款燈籠又再度出現。



#第七集：任素哥哥孩子出生

任素比哥哥先趕到醫院，哥哥不禁感嘆「當時我如果對善宰好一點，搞不好他就成為我孩子的姑丈了〜」



#第八集：任素包緊緊用大傘擋鏡頭

小素終於再與明星善宰相見，但為了不被記者拍到，只好用圍巾包緊自己的臉＋大黑傘擋鏡頭，護送善宰上自己的車，善宰還說「這難道是打包袱嗎？」呼應了第四集的棉被打包袱。後來小素怕善宰被發現，同樣圍巾遮住了他全臉，盡量掩人耳目，類似新娘一樣不能讓人看見全臉。





#第九集：迎新露營接吻的情侶能夠直奔結婚

延西大的歷史，迎新露營接吻的男女就會結婚，賢珠與小素的哥哥已經得到印證，在本集的後記裡，同樣善宰也與喝醉的小素無意間的親吻了。



#第十集：「還以為小素是媳婦」VS「你是這裡的女婿嗎」

善宰的爸爸一直希望善宰能出國進行復健手術，重拾游泳選手生涯，他告訴善宰對面的小素也希望他趕緊出國，「她為你擔心的樣子就像是我的媳婦一樣」。而金泰成與善宰共同為漏水的小素家幫忙，金泰成更對著先來幫忙的善宰醋勁大發說「你是這裡的女婿嗎？」



希望編劇的暗示不會錯，大家都在等待小素與善宰的完美結局。

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