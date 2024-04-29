太Drama了！《玩什麼好呢》全程公開美珠戀情曝光幕後，網友調侃：這些都是可以播的嗎？
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太Drama了！《玩什麼好呢》全程公開美珠戀情曝光幕後，網友調侃：這些都是可以播的嗎？

明星   2024年4月29日   星期一09:51   Tracy  

（封面圖源：IG@queen.chu_s）

明星們的戀情在曝光之前原來周圍的人都已經知道了啊！

前兩日播出的《玩什麼好呢》播出了「4月18日清晨」篇，成員們在4月18日這一天上午聚在一起等待美珠的戀情新聞。 美珠一副魂不守舍的模樣，雙手緊握暖寶寶來緩解緊張情緒。 她和足球運動員宋範根的戀情新聞將在這一天被媒體踢爆。

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在新聞報導美珠和宋範根戀情4小時前韓網上就有人已經發現兩人的IG照片重合許多有如「Lovegram」，美珠當時也知道自己的戀情被挖，即將曝光，在一起錄節目的成員們也知道了這一切，還準備逗美珠，美珠不可思議地反問：「明明照片都是分開傳的，大家都是怎麼發現的？」成員們調侃：「照片上立馬就能看出來啊。 」劉在錫更是擔心地表示：「妳能承受得住嗎？」美珠心不在焉地說：「有些不安。 」接著她就被經紀人叫出了畫面外，似乎要商討什麼。

這一幕全都通過節目播出，引起廣大觀眾討論，大家表示：「播出來了就說明可以播吧，談戀愛哪有不秀恩愛的」、「公佈戀情幕後紀錄片」、「被網友找出，不如新聞那邊抓緊速度放出來更好」、「第一次看到偶像戀情公佈的幕後，哈哈哈哈哈」等。

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