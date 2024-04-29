太Drama了！《玩什麼好呢》全程公開美珠戀情曝光幕後，網友調侃：這些都是可以播的嗎？

明星們的戀情在曝光之前原來周圍的人都已經知道了啊！

前兩日播出的《玩什麼好呢》播出了「4月18日清晨」篇，成員們在4月18日這一天上午聚在一起等待美珠的戀情新聞。 美珠一副魂不守舍的模樣，雙手緊握暖寶寶來緩解緊張情緒。 她和足球運動員宋範根的戀情新聞將在這一天被媒體踢爆。

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在新聞報導美珠和宋範根戀情4小時前韓網上就有人已經發現兩人的IG照片重合許多有如「Lovegram」，美珠當時也知道自己的戀情被挖，即將曝光，在一起錄節目的成員們也知道了這一切，還準備逗美珠，美珠不可思議地反問：「明明照片都是分開傳的，大家都是怎麼發現的？」成員們調侃：「照片上立馬就能看出來啊。 」劉在錫更是擔心地表示：「妳能承受得住嗎？」美珠心不在焉地說：「有些不安。 」接著她就被經紀人叫出了畫面外，似乎要商討什麼。



They started filming 4.5 hours before mijoo's dating news came out and mijoo was wondering how people could tell they're dating from their ig posts when they posted separately. And yjs said how could they not tell pic.twitter.com/jIvZiXjltG — (@yeoshinmijoo) April 28, 2024

這一幕全都通過節目播出，引起廣大觀眾討論，大家表示：「播出來了就說明可以播吧，談戀愛哪有不秀恩愛的」、「公佈戀情幕後紀錄片」、「被網友找出，不如新聞那邊抓緊速度放出來更好」、「第一次看到偶像戀情公佈的幕後，哈哈哈哈哈」等。

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