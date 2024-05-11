《背著善宰跑》金惠奫戲外也是成功的追星族！「國民英雄」朴泰桓是因為她才來客串

邊佑錫和金惠奫主演的新劇《背著善宰跑》，朋友們都看了嗎？

金惠奫自《偶然發現的一天》之後又接了一部青春校園劇，劇情是追星迷妹的最愛題材，穿越時空拯救自己的偶像，還和《女神降臨》同編劇。



該劇靠著首播2集打響名號，憑藉口碑逆襲出圈，是當下話題度最火爆的作品了。第一集邀請了少女時代Yuri（俞利）、KARA韓昇延和2008北京奧運會游泳冠軍選手朴泰桓客串。



電視劇邀請娛樂圈內人士客串很平常，但朴泰桓的亮相震驚了所有觀眾，畢竟奧運冠軍選手在韓國地位崇高，很少會在影視劇中亮相。當觀眾們看到《背著善宰跑》幕後花絮時更是驚掉了下巴，因為朴泰桓自爆是為了金惠奫才特意來客串的，兩人相處自然，朴泰桓也當金惠奫如妹妹一樣，用平語和對方說話。 金惠奫看到朴泰桓後立即開心地跑向他身邊，還撒嬌反問「怎麼說我身高又變矮了」，一看私交就非常好。



정글의 법칙에서 만난 적 있는

김혜윤 X 박태환 선수



둘이 서로 농담도 하고 찐친 케미도 돋보이는데? pic.twitter.com/6urRDZh1L5 — 루키 (@sz_rookie) April 9, 2024

其實金惠奫和朴泰桓早在2021年就一同參加過綜藝節目《叢林法則》。 金惠奫從國小三年級開始學游泳，當時已經是有15年泳齡的老手了。 得知將見到「國民英雄」朴泰桓時，她就忍不住迷妹心情，表示「真的嗎？我能見到國家代表？2008年北京奧運會游泳比賽我都看了，平時也會偶爾看錦標賽，是我的榮幸，我居然能遇到國家代表，我的人生成功了。 」在節目中終於相遇的迷妹和國民英雄，金惠奫也趁機像朴泰桓請教有關蝶泳的問題，對方當場就給她上了一堂免費的「大師課」。 兩人的友情從那時起一直維持了現在，這才有了這次朴泰桓本色出演《背著善宰跑》。



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