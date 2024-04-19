EPEX上台灣《綜藝大熱門》要笑翻！群起喊吳宗憲爸爸，還機智自救XD

男團EPEX上月21日訪台10天，除了舉行演唱會、簽售會之外，還拍攝了多檔電視綜藝與YouTube，甚至還拍攝了MV。登節目《綜藝大熱門》的一集昨晚（18日）播出，EPEX能接住主持人吳宗憲各種天花亂墜的哏，毫不冷場相當爆笑。

EPEX（WISH、KEUM、MU、A-MIN、BAEKSEUNG、AYDEN、YEWANG、JEFF）隊長WISH去年來台灣自爆吃了5碗牛肉麵，吳宗憲興奮地秀照片、說自己是有錢人，KEUM（琴洞弦）反應超快直接用中文喊「爸爸」，其他人也跟上，吳宗憲被討歡心笑得很開心，開心到說要把遺產分8人XDDD。



「爸爸哏」後面又出現一次……當WISH正在為女團HUR+的表演給評語時，吳宗憲突然挖坑給他跳：「8個人（HUR+成員）當中最喜歡哪一個？」WISH直接凍僵，後面的AYDEN和旁邊的KEUM幸災樂禍(?)笑很開，而WISH抿嘴思索了一下，KEUM對他說悄悄話疑似在替他想辦法，他便邁步擁抱剛認的「爸爸」吳宗憲，機智自救、化險為夷讓所有人都佩服！



還有個相當搞笑的話題，吳宗憲聊到翻譯程浩，問EPEX：「會不會很討厭翻譯搞得跟他們團員一樣。」程浩笑著冷靜翻譯：「活動的時候，遇到翻譯長得太帥會不會很討厭？」這似乎講中EPEX心聲，好幾個成員點頭如搗蒜，AYDEN加碼爆料：「因為太帥了，還有粉絲向我們要電話。」解答了‎程浩曾在Threads透露有粉絲趁藝人簽售要他電話‎的「藝人苦主」正是EPEX了。



▼完整節目（牛肉麵&爸爸8:40，翻譯太帥怎麼辦10:13， WISH適時認爸爸22:38）



另外，EPEX在台灣拍的〈Breathe in Love〉MV昨晚亦釋出第二彈預告，到底何時會有完整版呢？（敲敲敲敲碗）



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