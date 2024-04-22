BBGIRLS（原Brave Girls）離開華納自立門戶！「傑尼龜」侑廷退團

女團BBGIRLS今早（22）由韓國華納音樂宣布終止雙方合約，稍早BBGIRLS再次更新消息宣布自立門戶，不過成員侑廷退團。

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BBGIRLS官方社群更新消息傳達今後活動計畫，文中表示在與韓國華納協商終止合約後，將在「BBGIRLS COMPANY」重新活動，由合作公司GLG進行管理，不過成員侑廷將不參與：「侑廷決定結束BBGIRLS的活動，成員們也決定尊重侑廷的意見。真心感謝長時間以BBGIRLS成員身分活動的侑廷，未來以後也會一如既往為其應援。」

BBGIRLS將以玟瑩、恩智、裕那三人體制進行活動，文末BBGIRLS感謝粉絲BBee的喜愛，並希望大家對重新出發的BBGIRLS給予溫暖的支持與關心。

BBGIRLS即‎2021年以〈Rollin’〉一曲逆襲爆紅的原Brave Girls，2023年與Brave娛樂合約到期不續約，‎改簽韓國華納以「BBGIRLS」之名重新出發‎，不過成績不彰，僅發一張唱片便提前結束合約。



雖然BBGIRLS將自立門戶是好消息，不過侑廷卻遺憾未能繼續參與。綽號「傑尼龜」、「傑尼座」的侑廷可說是當年Brave Girls爆紅的原因之一，她的表演每每笑容可掬，成功吸粉無數，也因為不錯的綜藝感獲得不少綜藝節目邀約，上週才有新節目‎《Hype Boy星探》開播。

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