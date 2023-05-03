Brave Girls在韓國華納重新出發，新團名曝光是「BB GIRLS」

2021年以〈Rollin'〉一曲創造逆行神話的女團Brave Girls，今年2月不與Brave娛樂續約另覓公司，短短2個多月就宣告和韓國華納音樂簽約，今（3）日最新消息新團名出爐。

‎韓國華納音樂上月底宣布和Brave Girls四位成員玟瑩、侑廷、恩智與裕那簽約‎，同時表明正在思慮新團名，因為「Brave Girls」商標權仍在Brave娛樂手裡。



稍早有韓媒《EDAILY》‎《EDAILY》‎搶先曝光新團名是「브브걸」，英文作「BB GIRLS」，是成員們經過深思熟慮後，選擇了具組合延續性、讓大眾能迅速串聯的名字。，而另家媒體‎《Sports Khan》‎取得韓國內部說詞，證實了「Brave Girls」要改名「BB GIRLS」進行活動。

聽聞消息，韓國‎Theqoo論壇網友熱烈討論，有人覺得很問號表示不如叫「Rollin Girls」，但也有人覺得「不錯」、「很可愛」，其中有人指出「BB GIRLS」（브브걸）應是「Brave Girls」（브레이브걸스）的縮寫，認為很好記不用重新累積大眾知名度。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞