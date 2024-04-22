BBGIRLS（原Brave Girls）离开华纳自立门户！「杰尼龟」侑廷退团

女团BBGIRLS今早（22）由韩国华纳音乐宣布终止双方合约，稍早BBGIRLS再次更新消息宣布自立门户，不过成员侑廷退团。

*相关报导： ‎仅签1年约、发1次歌！「逆袭女团」BB Girls（原Brave Girls）与韩国华纳合约到期不续约！‎

BBGIRLS官方社群更新消息传达今后活动计画，文中表示在与韩国华纳协商终止合约后，将在「BBGIRLS COMPANY」重新活动，由合作公司GLG进行管理，不过成员侑廷将不参与：「侑廷决定结束BBGIRLS的活动，成员们也决定尊重侑廷的意见。真心感谢长时间以BBGIRLS成员身分活动的侑廷，未来以后也会一如既往为其应援。」

BBGIRLS将以玟莹、恩智、裕那三人体制进行活动，文末BBGIRLS感谢粉丝BBee的喜爱，并希望大家对重新出发的BBGIRLS给予温暖的支持与关心。

BBGIRLS即‎2021年以〈Rollin’〉一曲逆袭爆红的原Brave Girls，2023年与Brave娱乐合约到期不续约，‎改签韩国华纳以「BBGIRLS」之名重新出发‎，不过成绩不彰，仅发一张唱片便提前结束合约。



虽然BBGIRLS将自立门户是好消息，不过侑廷却遗憾未能继续参与。绰号「杰尼龟」、「杰尼座」的侑廷可说是当年Brave Girls爆红的原因之一，她的表演每每笑容可掬，成功吸粉无数，也因为不错的综艺感获得不少综艺节目邀约，上周才有新节目‎《Hype Boy星探》开播。

▼BBGIRLS 2月才四人欢庆出道8周年



▼BBGIRLS 本月上旬一同出游仅3人，或许已有迹可循



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