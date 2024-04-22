僅簽1年約、發1次歌！「逆襲女團」BB Girlsl（原Brave Girls）與韓國華納合約到期不續約！

今日（22）Warner Music Korea（韓國華納音樂）表示：「本公司與 BB Girlsl 經過長時間的討論，決定在合約到期當天終止專屬合約。」

接著，補充道：「真心爲今後 BB Girls 應援，對給予大力支持的 BBee（粉絲名）們在內的所有粉絲們表示感謝。」



Brave Girls 是知名音樂製作人勇敢兄弟成立的Brave娛樂所推出的女團，因為她們經常參加部隊公演，〈Rollin'〉是軍中人氣歌曲，在2021年〈Rollin'〉逆行音源榜單而爆紅，全榜第一（Perfect All-Kill）所有音源網，也在她們出道1854天後，拿下首個一位。雖然一夕間爆紅成為人氣女團，但在去年2月與Brave娛樂合約到期後不再續約。



BB Girlsl 在2023年與 Warner Music Korea 簽訂專屬合約，將組合名從 Brave Girls 變更 BB Girlsl，去年8月發行《ONE MORE TIME》在歌謠界再次出道。之後成員們通過各種綜藝、YouTube 頻道等與粉絲們進行溝通，還舉行粉絲演唱會，但...僅簽約1年就宣布解散，讓不少人直呼可惜。



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