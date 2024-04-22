《背著善宰跑》邊佑錫＆金惠奫童年照大曝光：超萌

近期tvN有兩部好劇在熱播，一部是逐漸漸入尾聲的周末劇《淚之女王》，另一部則是剛開播的月火劇《背著善宰跑》。

根據韓國GOOD DATE網站公開的官方數據顯示，這兩部劇的男女主角金秀賢和金智媛、邊佑錫和金惠奫全部登上「演員話題性排行榜」，分列1～4位。 相較於人氣火爆的「雙金」，金惠奫和邊佑錫的上榜令觀眾們十分欣喜。



兩人在《背著善宰跑》中上演了一齣關於追星女孩與本命之間穿越時空的雙向救贖故事，因為環環緊扣的劇情和兩位主演的紮實演技功底，原本熱度不高的該劇隨著觀眾們的口口相傳話題度逐漸增高，也讓觀眾們開始關注起兩位主角的一舉一動。



劇中，女主角任率（金惠奫 飾）穿越回到2008年，遇到還是19歲的善宰（邊佑錫 飾），今天小編帶著大家「穿越」回兩人的小時候吧。金惠奫是等比例長大吧，梳著丸子頭的她宛如剛出爐的包子，小臉又白又嫩，笑起來還有可愛的酒窩，原來小時候就是個超級甜妹啊。

兒童時期的邊佑錫竟然是肉肉憨憨的模樣，抱著書包的模樣別提有多臭屁了。手裡拿的是棒棒糖吃剩下的棍子嗎（笑）！原來愛心唇從小就有，估計邊爸爸和邊媽媽也沒想到小肉包長大後能有將近190cm的身高和無敵大長腿吧！

변우석 과사마저 너무 웃낀 점....



호락호락하지 눈아.. 나 뚱쭝해요?

않게 생긴 천사반

2:8가르마의 변어린이

양반다리 아기 pic.twitter.com/s9QWqTEgUG — 다니 (@O3l20l) April 18, 2024

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