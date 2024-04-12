打造徐仁国变「World Gay」的男主角们重聚！K.Will还想找徐仁国&安宰贤拍续集

要说KPOP史上最有反转的MV，一定会有人提到名歌手K.Will 11年前发行的〈请不要这样〉（Please don't...），MV主角是徐仁国、安宰贤与SISTAR多顺。

先回顾2012年发行的这首〈请不要这样〉，剧情乍看是徐仁国和好友安宰贤爱上了同个女人多顺，结果安宰贤和多顺要结婚了，不过……



徐仁国喜欢的根本不是多顺，是安宰贤！

徐仁国喜欢的根本不是多顺，是安宰贤！

徐仁国喜欢的根本不是多顺，是安宰贤！

2022年综艺节目‎《肩膀舞要跳到什么时候啊》第2季里某集，Super Junior圭贤打电话分别邀来了徐仁国和安宰贤两个酒友，意外凑齐了〈请不要这样〉MV男主角们。安宰贤邀徐仁国拍续集，圭贤、DinDin等人兴致勃勃的听他俩讲幕后故事，他们解释当时完全不知道剧情发展，徐仁国是直到被要求撕掉照片重新拼凑，也就是最经典一幕才晓得，而安宰贤只在乎自己被徐仁国「拼矮了」XD。



徐仁国今年开启脱口秀YouTube节目《跳过间奏》，最新一集请到了安宰贤，还有MV诞生很重要的歌手K.Will！话题果然围绕著〈请不要这样〉这支MV。

开场便相当有意思，徐仁国介绍K.Will和安宰贤是「打造自己成为World Gay」作品的重要人物，那支作品就是〈请不要这样〉，让自己在海外闻名。搞笑的是，K.Will透露是安宰贤找自己上徐仁国节目的，安宰贤醉了打给他问他要不要一起来，K.Will还想问更清楚就被挂电话，再接到电话就是安宰贤说：「仁国哥说好。」K.Will讲起这件事觉仍得很荒唐，安宰贤本人也笑到不行。



进入正题聊MV，徐仁国和K.Will当时是初见面，不过徐仁国表示自己歌手出道前就是K.Will粉丝，还加入了K.Will的官咖「HyungK Night」，收到MV邀约当然是无条件要去。MV的反转情节或许只有制作团队和K.Will事先知情，徐仁国和安宰贤全然不知。K.Will到现在还对反转情节津津乐道，说自己会在公演上恭喜还没看过MV的人：「你的人生还有一个乐趣等著发掘。」



徐仁国和2年前在《肩膀舞2》说的一样，说自己要拍撕照片一幕才知道自己演的是Gay，后续才有和安宰贤在车上，而他独自哭泣的场面。对於车上的戏，安宰贤说以为自己死了，因为导演要他看著前方微笑就好，话一出又引发笑声。MV目前在YouTube上已有7900万次观看次数，K.Will从没想过歌曲会如此热门，当时只觉得反转会很有趣。



三人还透露拍摄后一起喝酒的故事，安宰贤只记得在K.Will家厕所待了三小时、K.Will家的马桶是白色的，K.Will听了笑说：「原来那是你啊！你们两个有一个在厕所睡著了，我忘记是谁了。」徐仁国追加目击画面：「我去厕所看了一下，你（安宰贤）就大字型躺著。」

聊到K.Will正准备发行新专辑，K.Will表示和安宰贤已聊过要不要拍〈请不要这样〉MV续集，安宰贤很乐意，但徐仁国似乎不太愿意转过身：「说什么啊……」XDD



此集《跳过间奏》发布一周已破50万观看次数，网友都说太好笑了，有人留言从开场「World Gay」就笑到不行，有人试著写续集剧本，希望安宰贤回到徐仁国身边，「在机场，安宰贤拥抱徐仁国说：『我想你。』」。所以观众到底有没有机会看到续集诞生呢？？？

▼完整节目



▼三人后续还拍了安宰贤的YouTube，是拍摄完《跳过间奏》后的聚餐闲聊



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻