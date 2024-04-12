【韓網熱帖】如果人的壽命縮短至35歲，從現在開始你要做什麼

人生繞不開死亡的話題，相信大家至少想過一次相關的事情吧。

Theqoo上最近有網友討論「如果人類的壽命縮短到35歲，從現在開始你要做什麼」的話題，引爆網友熱議：

1. 我已經在天國了

2. 啊，我的時間也所剩無幾了

3. 笑死我了，笑到哭

4. 我一定瘋狂吃那些一直忍著沒吃的食物，早知道這麼年輕就要死為什麼要忍著不吃辣不吃甜食呢

5. 嗯，我可能在寫遺書吧

6. 問這個問題之前，不應該先確認一下我是不是還活著，這才懂禮貌啊

7. 立馬辭職，還賺什麼錢啊

8. 我都已經死了5年了

9. 我已經死了很久了

10. 我已經化成灰了

11. 那我一邊做兼職生一邊生活，不想正式工作，太棒了

12. 瘋狂旅行

13. 啊，那我豈不是今年就要死了，立馬辭職

14. 馬上就要輪到我了，我會去旅行狠狠花錢

15. 做好死的準備

16. 等我生完孩子再讓我死吧

17. 已經躺在了棺材裡

18. 不知道哪一天就會死，還不如像這樣有個固定的壽命

19. 瘋狂追星

20. 和朋友們一起花錢，然後做好赴死的準備

21. 真好啊，我的人生還剩下5年，不用再考慮未來，可以做自己想做的事情

22. 反正都快死了，再也不需要存錢了

原文：https://theqoo.net/square/3178853115

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