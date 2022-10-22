《肩膀舞2》安宰賢邀徐仁國再拍《Please don't...》MV後續！「我們到現場後才知道劇情」

曹圭賢下次出SOLO的時候，也可以考慮讓徐仁國、安宰賢出演自己的MV！

由羅PD打造的《肩膀舞要跳到什麼時候啊》第2季──《看我的肩膀，都要脫臼了》，於昨日（21日）迎來史上最大陣容，高達16位嘉賓出演！‎羅PD請MC們在1小時內叫來各自的酒友‎，現場相當熱鬧。





而徐仁國、安宰賢作為曹圭賢的酒友出演。在酒席上，安宰賢突然向徐仁國邀請：「仁國啊，我們以後再拍一次那個吧。拍《Please don't...》的後續如何？」徐仁國笑了笑、爽快地答應：「好啊！」

一旁的曹圭賢超興奮：「你們倆在裡面不是相愛嗎？」徐仁國表示，他們到現場後才知道MV的劇情，拍攝組要他們把照片撕開，然後重新拼起來、把女主角多順遮住。



（就像這個樣子）





安宰賢則透露自己有「傷心」的事情：「仁國在貼照片的時候，把我往下拉了…」大夥們確認「歷史畫面」，還真有其事！大家紛紛圍勦徐仁國XD徐仁國解釋：「不是這樣的！我是覺得，如果我們是相愛的關係，雖然他（安宰賢）的身高更高，但我想把畫面比例調整一下，營造出依靠的感覺。」

都再來感受一下MV帶給大家的餘韻吧～

徐仁國和安宰賢的《Please don't...》MV幕後花絮可由25:53處開始觀看。

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