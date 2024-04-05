怪物新人KISS OF LIFE發新輯！主打歌〈Midas Touch〉靈感來自Britney Spears〈Toxic〉

去年一出道便被視為「怪物新人」的四人女團KISS OF LIFE（JULIE、NATTY、BELLE、HANEUL，簡稱KIOF），3日發行了首張單曲專輯《Midas Touch》，當天也舉行Showcase。

KIOF去年發行《KISS OF LIFE》和《Born to be XX》兩張迷你專輯，獲得了Hanteo Music Awards「Global Rising Artist」，韓國文化演藝大獎「最佳新人獎」、韓國大眾音樂獎「年度新人」韓國韓流大賞「K-POP新星奬」……等等獎項，出道不到一年就擁有好成績，前徒無可限量。



全新的《Midas Touch》是KIOF第三張專輯，充滿著2000年代的感性。主打歌〈Midas Touch〉以愛情為主題，傳達不要害怕他人視線、要自由且真實的相愛，BELLE介紹此首歌曲是從布蘭妮斯皮爾斯（Britney Spears）2003年發行的〈Toxic〉獲得靈感，MV公開不到兩天已有300萬觀看次數，目前仍在韓國、泰國與台灣YouTube發燒音樂排行榜上。除了主打歌〈Midas Touch〉，專輯還收錄了R&B歌曲〈Nothing〉，同樣包含2000年代感性氛圍。



透過此次回歸，KIOF想被冠上什麼樣的形容詞呢？HANEUL回答「Hot Girl」，表示在預告回歸時，便有不少KISSY（粉絲）看著預告片等內容喊他們Hot Girl，因此也努力準備了。BELLE也說成員們展現的性格強烈，加上各自實力希望能被稱作「Hot Girl」。



「如果說〈Shhh〉與〈Bad News〉展現Hip-hop，這次就是挑戰2000年代感性，希望大家也期待下次我們會做些什麼，會一直挑戰下去。」NATTY這麼說。完整Showcase原文報導可見‎《TVDaily》。



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