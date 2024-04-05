怪物新人KISS OF LIFE發新輯！主打歌〈Midas Touch〉靈感來自Britney Spears〈Toxic〉
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怪物新人KISS OF LIFE發新輯！主打歌〈Midas Touch〉靈感來自Britney Spears〈Toxic〉

KPOP   2024年4月5日   星期五12:00   草莓  

（封面圖源：TVDaily）

去年一出道便被視為「怪物新人」的四人女團KISS OF LIFE（JULIE、NATTY、BELLE、HANEUL，簡稱KIOF），3日發行了首張單曲專輯《Midas Touch》，當天也舉行Showcase。

KIOF去年發行《KISS OF LIFE》和《Born to be XX》兩張迷你專輯，獲得了Hanteo Music Awards「Global Rising Artist」，韓國文化演藝大獎「最佳新人獎」、韓國大眾音樂獎「年度新人」韓國韓流大賞「K-POP新星奬」……等等獎項，出道不到一年就擁有好成績，前徒無可限量。
KISS OF LIFE（圖源：TVDaily）

全新的《Midas Touch》是KIOF第三張專輯，充滿著2000年代的感性。主打歌〈Midas Touch〉以愛情為主題，傳達不要害怕他人視線、要自由且真實的相愛，BELLE介紹此首歌曲是從布蘭妮斯皮爾斯（Britney Spears）2003年發行的〈Toxic〉獲得靈感，MV公開不到兩天已有300萬觀看次數，目前仍在韓國、泰國與台灣YouTube發燒音樂排行榜上。除了主打歌〈Midas Touch〉，專輯還收錄了R&B歌曲〈Nothing〉，同樣包含2000年代感性氛圍。
（圖源：X@）

透過此次回歸，KIOF想被冠上什麼樣的形容詞呢？HANEUL回答「Hot Girl」，表示在預告回歸時，便有不少KISSY（粉絲）看著預告片等內容喊他們Hot Girl，因此也努力準備了。BELLE也說成員們展現的性格強烈，加上各自實力希望能被稱作「Hot Girl」。
KISS OF LIFE成員HANEUL（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員BELLE（圖源：TVDaily）

「如果說〈Shhh〉與〈Bad News〉展現Hip-hop，這次就是挑戰2000年代感性，希望大家也期待下次我們會做些什麼，會一直挑戰下去。」NATTY這麼說。完整Showcase原文報導可見‎《TVDaily》
KISS OF LIFE成員NATTY（圖源：TVDaily）

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‎【影片】KISS OF LIFE單曲專輯《Midas Touch》Showcase Phototime
‎【影片】KISS OF LIFE單曲專輯《Midas Touch》同名主打歌Showcase舞台
‎【影片】KISS OF LIFE單曲專輯《Midas Touch》收錄曲〈Nothing〉Showcase舞台‎

▼更多Showcase現場照
KISS OF LIFE（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員JULIE（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員JULIE（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員NATTY（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員BELLE（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員HANEUL（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員NATTY（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員JULIE（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員HANEUL（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員HANEUL（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員BELLE（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員BELLE（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE成員NATTY、HANEUL（圖源：TVDaily）KISS OF LIFE（圖源：TVDaily）

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