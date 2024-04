怪物新人KISS OF LIFE发新辑！主打歌〈Midas Touch〉灵感来自Britney Spears〈Toxic〉

去年一出道便被视为「怪物新人」的四人女团KISS OF LIFE(JULIE、NATTY、BELLE、HANEUL,简称KIOF),3日发行了首张单曲专辑《Midas Touch》,当天也举行Showcase。

KIOF去年发行《KISS OF LIFE》和《Born to be XX》两张迷你专辑,获得了Hanteo Music Awards「Global Rising Artist」,韩国文化演艺大奖「最佳新人奖」、韩国大众音乐奖「年度新人」韩国韩流大赏「K-POP新星奬」……等等奖项,出道不到一年就拥有好成绩,前徒无可限量。



全新的《Midas Touch》是KIOF第三张专辑,充满著2000年代的感性。主打歌〈Midas Touch〉以爱情为主题,传达不要害怕他人视线、要自由且真实的相爱,BELLE介绍此首歌曲是从布兰妮斯皮尔斯(Britney Spears)2003年发行的〈Toxic〉获得灵感,MV公开不到两天已有300万观看次数,目前仍在韩国、泰国与台湾YouTube发烧音乐排行榜上。除了主打歌〈Midas Touch〉,专辑还收录了R&B歌曲〈Nothing〉,同样包含2000年代感性氛围。



透过此次回归,KIOF想被冠上什么样的形容词呢?HANEUL回答「Hot Girl」,表示在预告回归时,便有不少KISSY(粉丝)看著预告片等内容喊他们Hot Girl,因此也努力准备了。BELLE也说成员们展现的性格强烈,加上各自实力希望能被称作「Hot Girl」。



「如果说〈Shhh〉与〈Bad News〉展现Hip-hop,这次就是挑战2000年代感性,希望大家也期待下次我们会做些什么,会一直挑战下去。」NATTY这么说。完整Showcase原文报导可见‎《TVDaily》。



*相关影片:

‎【影片】KISS OF LIFE单曲专辑《Midas Touch》Showcase Phototime

‎【影片】KISS OF LIFE单曲专辑《Midas Touch》同名主打歌Showcase舞台

‎【影片】KISS OF LIFE单曲专辑《Midas Touch》收录曲〈Nothing〉Showcase舞台‎

▼更多Showcase现场照



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻