怪物新人KISS OF LIFE发新辑！主打歌〈Midas Touch〉灵感来自Britney Spears〈Toxic〉
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怪物新人KISS OF LIFE发新辑！主打歌〈Midas Touch〉灵感来自Britney Spears〈Toxic〉

KPOP   2024年4月5日   星期五12:00   草莓  

（封面图源：TVDaily）

去年一出道便被视为「怪物新人」的四人女团KISS OF LIFE（JULIE、NATTY、BELLE、HANEUL，简称KIOF），3日发行了首张单曲专辑《Midas Touch》，当天也举行Showcase。

KIOF去年发行《KISS OF LIFE》和《Born to be XX》两张迷你专辑，获得了Hanteo Music Awards「Global Rising Artist」，韩国文化演艺大奖「最佳新人奖」、韩国大众音乐奖「年度新人」韩国韩流大赏「K-POP新星奬」……等等奖项，出道不到一年就拥有好成绩，前徒无可限量。
KISS OF LIFE（图源：TVDaily）

全新的《Midas Touch》是KIOF第三张专辑，充满著2000年代的感性。主打歌〈Midas Touch〉以爱情为主题，传达不要害怕他人视线、要自由且真实的相爱，BELLE介绍此首歌曲是从布兰妮斯皮尔斯（Britney Spears）2003年发行的〈Toxic〉获得灵感，MV公开不到两天已有300万观看次数，目前仍在韩国、泰国与台湾YouTube发烧音乐排行榜上。除了主打歌〈Midas Touch〉，专辑还收录了R&B歌曲〈Nothing〉，同样包含2000年代感性氛围。
（图源：X@）

透过此次回归，KIOF想被冠上什么样的形容词呢？HANEUL回答「Hot Girl」，表示在预告回归时，便有不少KISSY（粉丝）看著预告片等内容喊他们Hot Girl，因此也努力准备了。BELLE也说成员们展现的性格强烈，加上各自实力希望能被称作「Hot Girl」。
KISS OF LIFE成员HANEUL（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员BELLE（图源：TVDaily）

「如果说〈Shhh〉与〈Bad News〉展现Hip-hop，这次就是挑战2000年代感性，希望大家也期待下次我们会做些什么，会一直挑战下去。」NATTY这么说。完整Showcase原文报导可见‎《TVDaily》
KISS OF LIFE成员NATTY（图源：TVDaily）

*相关影片：
‎【影片】KISS OF LIFE单曲专辑《Midas Touch》Showcase Phototime
‎【影片】KISS OF LIFE单曲专辑《Midas Touch》同名主打歌Showcase舞台
‎【影片】KISS OF LIFE单曲专辑《Midas Touch》收录曲〈Nothing〉Showcase舞台‎

▼更多Showcase现场照
KISS OF LIFE（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员JULIE（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员JULIE（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员NATTY（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员BELLE（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员HANEUL（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员NATTY（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员JULIE（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员HANEUL（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员HANEUL（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员BELLE（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员BELLE（图源：TVDaily）KISS OF LIFE（图源：TVDaily）KISS OF LIFE成员NATTY、HANEUL（图源：TVDaily）KISS OF LIFE（图源：TVDaily）

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