《財閥X刑警》導演：「像禮物般的作品」編劇提第二季：「想寫出更狡猾的犯人」

《財閥X刑警》23日終映，除了演員群，導演金在洪與編劇金大海也接受韓媒採訪談心得、談第二季想法。

導演透露打造《財閥X刑警》是想帶給觀眾舒適的快感，集中在痛快的偵查題材和財閥三世刑警陳利手的FLEX，希望觀眾在每集一小時內體驗愉快的時光，且自己身為導演，也試圖把工作環境營造得舒適、有趣，找了最信任且喜歡的演員及工作人員組成團隊。

「很幸運，呈現出來的畫面中似乎也包含了我們交流的結果。」他也表示：「《財閥X刑警》對我來說是像禮物般的作品。」從自己、編劇、演員到工作人員，都有強烈想製作第二季的意願，希望能在短期內以更深層有趣的故事和大家見面。



提到演員群安普賢、朴智賢、姜尚俊、金伸比、鄭嘉熙、張鉉誠……等等，他形容和他們合作「非常幸福」，透露每個角色的選角不是他的第一人選，就是在試鏡後強烈覺得「就是他了！」，並且感謝演員們以演技和信任報答予他。而安普賢與朴智賢兩名主演，他很慶幸兩人過去就熟識了（合作過《柔美的細胞》），性格也很好親近、坦率，使他克服了「演員恐懼症」。



劇中也有許多特別邀請的客串演員，包括‎金義聖、張圭悧、河允景、‎姜成妍、崔泰俊與李娜恩‎，他很感激演員們欣然答應演出，其中非得要選的話，對河允景印象最為深刻。河允景扮演的陳利手前女友「洪銀娥」是有憤怒調節障礙的角色，在許多試鏡中並無挑到喜歡的演員，是直到安普賢的推薦才有著落（安普賢和河允景合作過《今生也請多指教》），河允景也讓拍攝現場變得更加有趣。



而編劇金大海的採訪中，同樣提到《財閥X刑警》本身定位就是能輕鬆享受的刑偵劇，不希望太過沉重苦悶，在設計調查過程更要注意突出男主角利手。編劇向演員們道謝，點出安普賢以陳利手刷新人生角色，在‎利手當上刑警後第一天指揮群眾「我是警察，這是密室殺人！」他便感受利手本人出現了。他更一一點名中生代演員權海驍、尹宥善、張鉉成、全惠珍、金明秀、金炳春、李度燁及張赫鎮，謙虛的表示他們「以老練的演技填補了劇本的漏洞」。



比起許多戲劇喜愛改編真實案件，編劇倒說明自己不希望觀眾聯想真實案件，怕故事太沉重，所以選擇了一些不現實的題材，也許會出現在推理小說，但不會出現在新聞上，如特殊的片場命案。他也透露第二季的話，想寫出更強大、更聰明狡猾的犯人。



最後，編劇傳達自己想透過劇情告訴大家「不要輕易判斷一個人」，自己最喜歡的一集正是第12集，重案二組安組長力挺薔賢，李記者也不是隨便越線的人，準永也放下對利手的成見，看似只是可愛角色的憬趁果斷開槍‎，全都呼應了利手從不懂事的財閥三世真正變身刑警，薔賢也說過「想要知道他是個不錯的人，需要一些時間」。



‎導演與編劇‎之完整採訪可見《TVDaily》。

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