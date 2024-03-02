劇中劇京城驅魔超有fu！《財閥X刑警》崔泰俊、李娜恩、姜成妍客串，片場竟搞出命案（EP.9）

由安普賢、朴智賢所主演，SBS與Disney+聯播之《財閥X刑警》，昨（2）日播出了最新第9集，新案件用劇中劇開場，特別的拍攝手法令觀眾相當沉浸。

《京城驅魔錄》開拍，鏡頭呈現男主角河南秀（崔泰俊飾演）一同搭車、進入鬧鬼飯店並驅魔，詭譎又刺激。喊卡回到現實，卻有些不對勁，因為男女主角河南秀與韓宥羅（李娜恩飾演）沒有劇中浪漫，反而鬧不合。當晚結束拍攝，韓宥羅一個人在片場……鏡頭又變成奇怪的第一人稱畫面（兇手視角？），隔日韓宥羅死亡。



▼劇中劇《京城驅魔錄》片段



韓宥羅死亡，現場種種跡證指向兇手是製片代表金映幻（崔東九飾演），但他沒有動機。陳利手（安普賢飾演）知道自己朋友陷入困難後，秀出自己其實是製片公司實質代表的身分，「金錢利誘」所有工作人員讓他們說出劇組私下秘密。是韓宥羅的渣男前男友河南秀殺了她？還是嫉妒她的前輩白相熙（姜成妍飾演）呢？韓宥羅指甲中的DNA證明是白相熙的，不過預告卻又多了一個嫌疑犯，是跟蹤狂。



▼今晚播出的第10集預告片



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