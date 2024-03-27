《财阀X刑警》导演：「像礼物般的作品」编剧提第二季：「想写出更狡猾的犯人」

《财阀X刑警》23日终映，除了演员群，导演金在洪与编剧金大海也接受韩媒采访谈心得、谈第二季想法。

导演透露打造《财阀X刑警》是想带给观众舒适的快感，集中在痛快的侦查题材和财阀三世刑警陈利手的FLEX，希望观众在每集一小时内体验愉快的时光，且自己身为导演，也试图把工作环境营造得舒适、有趣，找了最信任且喜欢的演员及工作人员组成团队。

「很幸运，呈现出来的画面中似乎也包含了我们交流的结果。」他也表示：「《财阀X刑警》对我来说是像礼物般的作品。」从自己、编剧、演员到工作人员，都有强烈想制作第二季的意愿，希望能在短期内以更深层有趣的故事和大家见面。



提到演员群安普贤、朴智贤、姜尚俊、金伸比、郑嘉熙、张铉诚……等等，他形容和他们合作「非常幸福」，透露每个角色的选角不是他的第一人选，就是在试镜后强烈觉得「就是他了！」，并且感谢演员们以演技和信任报答予他。而安普贤与朴智贤两名主演，他很庆幸两人过去就熟识了（合作过《柔美的细胞》），性格也很好亲近、坦率，使他克服了「演员恐惧症」。



剧中也有许多特别邀请的客串演员，包括‎金义圣、张圭悧、河允景、‎姜成妍、崔泰俊与李娜恩‎，他很感激演员们欣然答应演出，其中非得要选的话，对河允景印象最为深刻。河允景扮演的陈利手前女友「洪银娥」是有愤怒调节障碍的角色，在许多试镜中并无挑到喜欢的演员，是直到安普贤的推荐才有著落（安普贤和河允景合作过《今生也请多指教》），河允景也让拍摄现场变得更加有趣。



而编剧金大海的采访中，同样提到《财阀X刑警》本身定位就是能轻松享受的刑侦剧，不希望太过沉重苦闷，在设计调查过程更要注意突出男主角利手。编剧向演员们道谢，点出安普贤以陈利手刷新人生角色，在‎利手当上刑警后第一天指挥群众「我是警察，这是密室杀人！」他便感受利手本人出现了。他更一一点名中生代演员权海骁、尹宥善、张铉成、全惠珍、金明秀、金炳春、李度烨及张赫镇，谦虚的表示他们「以老练的演技填补了剧本的漏洞」。



比起许多戏剧喜爱改编真实案件，编剧倒说明自己不希望观众联想真实案件，怕故事太沉重，所以选择了一些不现实的题材，也许会出现在推理小说，但不会出现在新闻上，如特殊的片场命案。他也透露第二季的话，想写出更强大、更聪明狡猾的犯人。



最后，编剧传达自己想透过剧情告诉大家「不要轻易判断一个人」，自己最喜欢的一集正是第12集，重案二组安组长力挺蔷贤，李记者也不是随便越线的人，准永也放下对利手的成见，看似只是可爱角色的憬趁果断开枪‎，全都呼应了利手从不懂事的财阀三世真正变身刑警，蔷贤也说过「想要知道他是个不错的人，需要一些时间」。



‎导演与编剧‎之完整采访可见《TVDaily》。

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