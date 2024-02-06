《財閥X刑警》安普賢超狂開直升機追嫌疑犯，還柯南上身吸引命案（EP.3-4）

由《軍檢察官多伯曼》安普賢和《財閥家的小兒子》朴智賢主演的刑偵劇《財閥X刑警》自第二集以來，收視穩定維持在6%，最新第三集開出6.6%收視率，第四集6.3%。

第三集，重案一組持續偵辦模特兒鄭伊娜之死，漸漸揭開了DN集團的爭產內幕，能加快案件腳步都多虧陳利手（安普賢飾），包括他開著遊艇巡視現場，正巧發現命案的遊艇曾被擦撞，他甚至仗著同為財閥的身分，闖進嫌犯的遊艇採證後裝作喝醉逃過一劫……最驚心動魄的是，他開直升機載李薔賢（朴智賢飾）擦撞嫌犯車子，而李薔賢也不是蓋的，從直昇機一躍而下、開槍嚇阻嫌犯繼續逃亡。



陳利手靠自己獨特的財閥經驗，最終逮到真兇，但他同時也有著一般財閥或許沒有的同理心，他讓鄭伊娜好好的下葬了，不用被當沒人認領的屍體。李薔賢問他為什麼，他只答自己不是金湯匙，和鄭伊娜一樣都是母親死亡前後才知道自己身世。

第四集，案件直接找上了陳利手，陳利手受邀盧伶才畫家的畫展，卻撞見盧伶才死在畫展上。陳利手馬上封鎖現場，興奮的想著手調查案件，柯南上身似的喊：「犯人就在這之中──」最後當然是被李薔賢推翻了，因為盧伶才在開展前就死了。陳利手和李薔賢在此案件上再次展開競爭，慢慢抽絲剝繭，但真相要等下集揭曉了。除了案件之外，第四集還講述了陳利手搬回幼時和媽媽相依為命住的家，正好就在李薔賢家對面！李薔賢還幫忙陳利手一次，保護他不被老鼠攻擊。



下集，除了盧伶才案件真相會揭發外，還有一連串連續殺人案發生？



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