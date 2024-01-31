安普賢&朴智賢《財閥X刑警》才播兩集就有6.9%收視！金義聖等特別演出，宋仲基都出現（EP.1-2）

安普賢與朴智賢繼《柔美的細胞小將》再搭檔的《財閥X刑警》，上週首播播出了1、2集，才兩集電視收視便逼近7%，成績相當好，兩集還有不少特別人物現身。

《財閥X刑警》講述一名財閥三世「陳利手」（安普賢飾演）空降為重案組刑警，和所屬的江河警署重案一組組長「李薔賢」（朴智賢飾演）等攜手辦案的故事。首兩集闡述陳利手是如何從一個吊兒郎當公子哥，一夕間變成刑警，原來是從一個誤會開始──陳利手誤打誤撞擊昏了殺人犯，在差點被當作殺人未遂嫌疑犯之際洗清了嫌疑，又因為逮捕自己的江河警署需要面子，乾脆把他當作是兩個月前就以律師特招進入警署的刑警，他是為了埋伏才擊昏殺人犯。



由於事情是李薔賢誤會陳利手而起，需要李薔賢收拾，李薔賢的重案一組不得已多了陳利手這名新手警察，李薔賢恨不得把他趕走，兩人打了賭：看誰先偵破模特兒鄭伊娜遭弒案件。陳利手利用本身的經驗，加上獨特的公子哥甜言甜語打聽到情報，在鎖定DN媒體小兒子千泰興之時，陳利手和李薔賢一同遇到危機，遭千泰興之人包圍，一群人幹起架來……



《財閥X刑警》情節明快，安普賢搞笑扮財閥、朴智賢帥氣展現Girl Crush，都讓人眼睛為之一亮，首集全國收視率5.7%，直接突破電視台SBS上一檔《與惡魔有約》全集收視率，第二集再升至6.9%，再突破上上檔《七人的逃脫》收視率。觀眾都很期待接下來的情節能像《模範計程車》（模範的士）給人痛快感、懲惡的代理滿足，後續收視有望持續看漲。

《財閥X刑警》首兩集還有不少有趣的小亮點，金義聖特別演出和陳利手交手槍戰遊戲的對手玩家，陳利手還問他：「我好像在哪裡看過你。」金義聖：「你在說什麼……」陳利手的IG秀出的畫面不止和名廚白種元的合照（編按：安普賢和白種元因合作料理綜藝《白Packer／背包主廚》結緣變好友），還有和韓國旅外足球球星曹圭成、高爾夫女帝朴世莉、前棒球球星柳熙寬、前UFC拳擊名將鄭讚成的合照。



▼安普賢和曹圭成的合成照，劇組還把曹圭成的手勢P成陳利手的專屬pose



金伸比扮演的忙內刑警「崔憬趁」，向陳利手秀出自己和女友是他粉絲的證明，女友竟是金伸比2022年在《青春應援Cheer Up》裡的女友太初熙（fromis_9張圭悧飾演）。其實這張照片就是《青春應援Cheer Up》劇照，金伸比和張圭悧飾演林勇日&太初熙CP，SBS還特別找出當年的片段笑稱：「不是說要當醫師嗎？現在當上了警察？！戀愛2年的勇日和，，不是，是憬趁和初熙。」



李薔賢和媽媽（尹宥善飾演）的對話也很有趣，媽媽說要介紹藥局家的兒子、說人長得很像宋仲基，結果李薔賢卻說：「長得像宋仲基卻沒有女友？那他一定有問題。」媽媽的臉都綠了。由於飾演李薔賢的朴智賢，上一部劇就是和宋仲基合作的‎《財閥家的小兒子》，當時朴智賢和宋仲基「大嫂和小叔」若有似無的感情線相當受到歡迎，《財閥X刑警》此段對話聽起來更有趣了。



《財閥家的小兒子》每週五六於韓國SBS播出，網路平台由Disney+全球放送。下集預告，鄭伊娜事件似乎有了反轉，不曉得擁「鈔能力」的陳利手會再次展現什麼樣的辦案優勢呢？

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