New Jeans將於5月24日發行最新單曲，6月前進日本東京舉辦粉絲見面會！

超人氣女團New Jeans將於5月24日發行全新單曲，正式韓國回歸歌壇，接下來也將於6月21日在日本發行出道單曲專輯，並接著在東京巨蛋舉辦粉絲見面會。

New Jeans所屬公司表示，New Jeans終於要推出新的音樂作品了，即將回歸舞台再度讓各位粉絲們驚艷。在5月將於韓國推出的全新單曲，包括主打歌《How Sweet》和收錄曲《Bubble Gum》外加兩首演奏曲，共收錄了4首歌曲，其中《Bubble Gum》還將於下個月作爲日本廣告音樂和電視節目主題曲使用。

New Jeans也計畫將於6月21日在日本發行單曲，並正式在日本出道，日本版的單曲專輯將收錄主打歌《Supernatural》和收錄曲《Right Now》以及兩首演奏曲等共4首歌曲。《Right now》則是將於今年5月作爲韓國和日本的廣告音樂歌曲，率先公開。



New Jeans將於日本出道單曲發行後的6月26日至27日，在日本東京巨蛋舉行第二次粉絲見面會《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》，這也是New Jeans在日本的首場單獨演出。New Jeans正在準備以今年下半年爲目標的新專輯，並計劃明年舉行世界巡迴演出。

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