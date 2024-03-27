Viu全新韓劇《美女與純情男》跌落神壇的頂級演員林秀香陷入三角關係：熱血副導智鉉寓VS投資公司代表高允

如果你是林秀香所飾演的跌落神壇頂級女演員朴度蘿，會怎麼選擇呢？

全新周末韓劇《美女與純情男》講述朴度蘿（林秀香 飾）自幼投身演藝圈養家糊口，入行逾十五年的她現時貴為韓國一線女演員，某天她受母親的醜聞牽連而跌落神壇，此時她在電視劇拍攝現場重遇初戀、熱血副導演高必勝（智鉉寓 飾）；在男方的鼓勵下，度蘿重新振作，二人也在朝夕相對下重燃愛火⋯⋯



這部劇是由金始慶作家與洪碩九導演繼熱門韓劇《我唯一的守護者》後再度攜手合作（最高收視率49.4%），目前上週末剛開播，新劇第二集就以17.2%的收視率，成為當天播出的所有節目中，排名第一的冠軍作品，後勢看漲。



劇情主線以林秀香所飾演的一線女演員朴度蘿為主軸，在她事業陷入危機時，同時也成為了「三角關係」的中心點，她的歸宿也成為了本劇的一大看點！！



一邊是女主的初戀兼熱血副導演：高必勝（智鉉寓 飾），懷著成為大導演的夢、抱著必勝的決心實踐著自己的夢想。



一邊是對女主一見鍾情的電視劇投資公司代表：孔真旦（高允 飾）。



兩人或多或少都成為了女主重振事業的助力，如果是你又會怎麼選擇呢？

▼《美女與純情男》預告：逢星期日、一上午於「黃Viu」上線，香港觀眾可以免費追看三角戀的最新進度！



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