勇闖邪教基地！《財閥X刑警》李薔賢&陳利手潛伏驚心動魄，戰友愛親情逼哭觀眾（EP.11-12）

上週8、9日播出的《財閥X刑警》第11、12集，辦理的案子主題是邪教，辦案過程同樣帶給觀眾快感，甚至還有先前集數從未出現的親情、戰友愛等等感動情節。兩集全韓平均收視率落在8.3%、10.1%，瞬間收視率高達14.2%。

兩集情節，李薔賢（朴智賢飾演）為了替爸爸的貪汙案平反，一直追查的五倫會陸續有人死亡，卻因和亡者有過連繫遭署長黃成久（金炳春飾演）停職，李薔賢憤怒之下獨自潛入五倫會的GY冥想中心當會員。被蒙在鼓裡的陳利手（安普賢飾演）不甘心，也透過關係跑進了五倫會接觸教主「菩提大人」。



另一邊，曾和李薔賢有過節但已愈趨友好的重案二組組長安炳植（金傑飾演），主動和重案一組聯手查案，陳利手的萬能秘書（金明秀飾演）也協助將陳利手傳達的情報帶來。就連曾看陳利手與李薔賢不順眼，目前已扯平的SBC記者李基釋（徐東沅飾演），都積極關注此案件想加入幫忙，因為在他底下做事的後輩金庭妍同樣潛入GY冥想中心。

李薔賢、陳利手和金庭妍的作為看似都相當魯莽，很快也被五倫會逮住，但都是為了救人，菩提大人為了潛逃海外已規劃整型、要讓殺害更多人延續自己的神話。金庭妍被綁，李薔賢和陳利手被丟進用來殺害人的水池裡，情況岌岌可危……

朴準永（姜相準飾演）、崔憬趁（金伸比飾演）先闖入五倫會基地，二組組長帶特勤小組殿後，李基釋也領新聞台同事準將事情播送給全國人民。李薔賢和陳利手被困在即將淹沒的水池，李薔賢一度溺水，眼睜睜看著她沒反應的陳利手，還有在外頭苦苦找尋水池開關的朴準永都心急不已。



幸好陳利手和李薔賢都被解救，無論是重案一組，或加上重案二組與特勤小組，在攻堅過程都表現出滿滿「戰友愛」、同僚之情，而李薔賢會冒險潛伏是因為爸爸，爸爸也因為她的失蹤而擔憂、拉下臉請求過去的同事幫忙，這些都是親情，陳利手爸爸陳明鐵主動開口關心兒子也是。

尾聲，法醫尹智願（鄭嘉熙飾演）解剖關鍵亡者，拿到了署長黃成久遭賄賂證據，他交予朴燦健科長（李度燁飾演），朴燦健親自逮捕了黃成久並替李薔賢爸爸李亨準（權海驍飾演）平反，讓李亨準替補署長。李薔賢終於見到爸爸的汙名被洗清，親自在就職典禮獻花給他。



看完這兩集，觀眾無不被感動，Naver TV上剪輯影片底下就有網友留言「演員化學反應真好」、「為什麼（李薔賢替菩提大人）戴上手銬那幕我哭了」、「邊觀看邊沉浸在演員的表演中」、「正義還是存在！！！果然！」、「好感動♡我哭了♡」、「ㅠㅠ太感人了……我不知道會哭這麼厲害」……等等。

下集預告，竟然有人刻意在死前爬牆進陳明鐵家裡，亡者竟和陳明鐵妻趙熙慈（全慧珍飾演）有關係，陳利手問話哥哥陳勝主（郭時暘飾演）得不到答案，開始懷疑他。



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