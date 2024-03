是怎麼想到這個絕妙方法的呢？BLACKPINK Lisa看韓國vs泰國球賽，端水式應援笑翻網友

超人氣女團BLACKPINK成員Lisa「端水式」(一碗水端平)的應援方法笑爆網友。

日前,世預賽亞洲區36強賽小組賽中,泰國隊坐鎮主場迎戰韓國隊。 Lisa被球迷拍到現身賽場,身為泰國人的她,在韓國發展事業,遇到兩隻國家隊對抗賽,所有人都很好奇她最終會為那邊應援。

Lisa完全沒讓大家失望,手上所拿的應援手幅一半是藍色一半是紅色,藍色上面寫著泰國,紅色那一半則寫著韓國,一碗水端平,不偏不倚,無論是哪一邊獲勝都會令她開心,而無論是哪邊失敗她也會傷心。



Love seeing Lisa at a Football Game she looks soo happy



HAPPY LISA DAY #Chapter27WithLalisa #AllRounderLisaDay pic.twitter.com/piyiC3DvDo — Inga (@GermanJelenator) March 26, 2024

Looking this good while watching football match ha ....baby is really the favourite of God ...



HAPPY LISA DAY#Chapter27WithLalisa#AllRounderLisaDay#에브리원_사일런트_오늘은_쁘탄절 pic.twitter.com/KKmbcHASSV — LISA'S BANK ACCOUNT (@oneoftheliliies) March 26, 2024

Lisa from Blackpink spotted is cheering for the Thailand Vs Korea football match in the World Cup qualifying round in Bangkok Thailand today @lalalalisa_m #BLACKPINK #LISA #instagramposts @BLACKPINK @ygent_official pic.twitter.com/ZCEgGnUBDx — Uliyah PARK (@Iit_mJL) March 27, 2024

Lisa的應援手幅很快就在SNS上傳播開來,不少網友調侃:「笑死我了,端水很成功」、「我以為她肯定會全面支持泰國,沒想到這麼有義氣」、「不愧是Lisa啊」、「大韓泰國人,哈哈哈哈哈」等。

