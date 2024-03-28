TWICE志效前任和現任居然同框過！網友：取向從未改變！現任男友人品被挖，黑料多
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TWICE志效前任和現任居然同框過！網友：取向從未改變！現任男友人品被挖，黑料多

明星   2024年3月28日   星期四08:41   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY）

女團TWICE成員志效被曝與前鋼架雪車運動員尹誠彬已交往了一年，兩人也成為節目《我獨自生活中》的第二對情侶。

據悉，志效和尹誠彬通過熟人的介紹相識，自然而然地發展成為戀人。 因是愛豆+運動員的組合，且志效還是當紅愛豆團成員，因此這段戀情吸引了不少民眾的目光，就連志效的舊情史也被翻出。

出道以來，志效共計曝光了兩段戀情，第一段K-POP粉圈眾所周知，前任就是藝人姜丹尼爾，當時兩人都是頂流愛豆，戀情曝光之後也引發了極大的關注和熱議，不過，這段戀情只維持了一年的時間便宣告分手，而如今的現任則是尹誠彬。

有趣的是，網友們更是找到了志效前任和現任同框的照片，一時間在韓網上瘋傳，引爆熱議，有網友表示「志效的取向一直沒變」。

志效的現任尹誠彬此前也有過一段民眾熟悉的戀情，前任是美女新聞主播張睿元，女方曾擔任過平昌冬奧會的宣傳大使，還是各大賽事的主持人。 不過相比起這段戀情，反倒是尹誠彬的「聊天截圖」事件更讓人印象深刻，當初還是運動員的尹成彬在FB留言中爆粗口，「沒人問你啊，婊子」、「C8」、「抹布女」、「給我介紹點賢妻良母吧」，截圖曝光後也令他一度被質疑人品。

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