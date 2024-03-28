是怎么想到这个绝妙方法的呢？BLACKPINK Lisa看韩国vs泰国球赛，端水式应援笑翻网友

超人气女团BLACKPINK成员Lisa「端水式」（一碗水端平）的应援方法笑爆网友。

日前，世预赛亚洲区36强赛小组赛中，泰国队坐镇主场迎战韩国队。 Lisa被球迷拍到现身赛场，身为泰国人的她，在韩国发展事业，遇到两只国家队对抗赛，所有人都很好奇她最终会为那边应援。

Lisa完全没让大家失望，手上所拿的应援手幅一半是蓝色一半是红色，蓝色上面写著泰国，红色那一半则写著韩国，一碗水端平，不偏不倚，无论是哪一边获胜都会令她开心，而无论是哪边失败她也会伤心。



Love seeing Lisa at a Football Game she looks soo happy



HAPPY LISA DAY #Chapter27WithLalisa #AllRounderLisaDay pic.twitter.com/piyiC3DvDo — Inga (@GermanJelenator) March 26, 2024

Looking this good while watching football match ha ....baby is really the favourite of God ...



HAPPY LISA DAY#Chapter27WithLalisa#AllRounderLisaDay#에브리원_사일런트_오늘은_쁘탄절 pic.twitter.com/KKmbcHASSV — LISA'S BANK ACCOUNT (@oneoftheliliies) March 26, 2024

Lisa from Blackpink spotted is cheering for the Thailand Vs Korea football match in the World Cup qualifying round in Bangkok Thailand today @lalalalisa_m #BLACKPINK #LISA #instagramposts @BLACKPINK @ygent_official pic.twitter.com/ZCEgGnUBDx — Uliyah PARK (@Iit_mJL) March 27, 2024

Lisa的应援手幅很快就在SNS上传播开来，不少网友调侃：「笑死我了，端水很成功」、「我以为她肯定会全面支持泰国，没想到这么有义气」、「不愧是Lisa啊」、「大韩泰国人，哈哈哈哈哈」等。

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