《金字塔遊戲》「子恩」和《浪漫速成班》「善才」同行被拍疑似交往，大方認愛！韓網友這次反應很統一：超般配
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《金字塔遊戲》「子恩」和《浪漫速成班》「善才」同行被拍疑似交往，大方認愛！韓網友這次反應很統一：超般配

明星   2024年3月26日   星期二09:00   Tracy  

（封面圖源：IG@rxudain、@ l.c.m____）

又一對明星的戀情要曝光了嗎？這次是新生代演員。

Theqoo上有網友公開了女演員柳多仁和男演員李彩玟一起走在路上的影片，影片中兩人衣著休閒都戴著口罩，李彩玟更是很貼心地拿著女方的外套和包包，之後柳多仁重新把外套穿在身上，兩人氛圍很甜蜜，像是相處了很久一樣。

柳多仁最近剛剛出演了人氣劇《金字塔遊戲》中的「明子恩」，戲份頗重。 而李彩玟則在鄭敬淏和全道嬿主演的《浪漫速成班》中飾演友林高中二年一班學生「善才」，一直都在爭取女主的女兒南海伊。 同齡的兩人也因為這則影片被網友猜測是在談戀愛。很快李彩玟所屬經紀公司就發布了官方立場，表示「李彩玟和柳多仁從同事關係逐漸產生好感，正處於相互了解的階段，希望大家能給予他們溫暖的視線」
（圖源：TVING《金字塔遊戲》）

（圖源：tvN《浪漫速成班》）

不同於前段時間曝光的幾段娛樂圈戀情，這次網友們紛紛表示：「怎麼辦，好般配」、「肯定是在交往，兩人都很高挑，在人群中很顯眼」、「其實說兩人關係很好也不奇怪，說交往也不奇怪，總之他倆站在一起還蠻般配的」、「他倆好高，像模特一樣」、「聽說給《金字塔遊戲》送了咖啡車，《 浪漫速成班》的演員們一直都有聯繫，如果是交往的話就祝福他們」、「哇，這樣堂堂正正走在一起太帥了」、「如果是真的話就祝福」、「柳多仁長得很有魅力」、「他倆超級般配的」等。

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