《金字塔遊戲》「子恩」和《浪漫速成班》「善才」同行被拍疑似交往，大方認愛！韓網友這次反應很統一：超般配

又一對明星的戀情要曝光了嗎？這次是新生代演員。

Theqoo上有網友公開了女演員柳多仁和男演員李彩玟一起走在路上的影片，影片中兩人衣著休閒都戴著口罩，李彩玟更是很貼心地拿著女方的外套和包包，之後柳多仁重新把外套穿在身上，兩人氛圍很甜蜜，像是相處了很久一樣。



I just saw a video of lee chaemin and ryu dain walking together and him holding her bag and coat....I can see where this is going can't bare to watch my women get stolen EVERYTIME #PyramidGame #imdone pic.twitter.com/kxj4yEYlE9 — (@kangyuchqn) March 25, 2024

柳多仁最近剛剛出演了人氣劇《金字塔遊戲》中的「明子恩」，戲份頗重。 而李彩玟則在鄭敬淏和全道嬿主演的《浪漫速成班》中飾演友林高中二年一班學生「善才」，一直都在爭取女主的女兒南海伊。 同齡的兩人也因為這則影片被網友猜測是在談戀愛。很快李彩玟所屬經紀公司就發布了官方立場，表示「李彩玟和柳多仁從同事關係逐漸產生好感，正處於相互了解的階段，希望大家能給予他們溫暖的視線」









不同於前段時間曝光的幾段娛樂圈戀情，這次網友們紛紛表示：「怎麼辦，好般配」、「肯定是在交往，兩人都很高挑，在人群中很顯眼」、「其實說兩人關係很好也不奇怪，說交往也不奇怪，總之他倆站在一起還蠻般配的」、「他倆好高，像模特一樣」、「聽說給《金字塔遊戲》送了咖啡車，《 浪漫速成班》的演員們一直都有聯繫，如果是交往的話就祝福他們」、「哇，這樣堂堂正正走在一起太帥了」、「如果是真的話就祝福」、「柳多仁長得很有魅力」、「他倆超級般配的」等。

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