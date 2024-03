《金字塔遊戲》「子恩」和《浪漫速成班》「善才」同行被拍疑似交往，大方認愛！韓網友這次反應很統一：超般配

又一對明星的戀情要曝光了嗎?這次是新生代演員。

Theqoo上有網友公開了女演員柳多仁和男演員李彩玟一起走在路上的影片,影片中兩人衣著休閒都戴著口罩,李彩玟更是很貼心地拿著女方的外套和包包,之後柳多仁重新把外套穿在身上,兩人氛圍很甜蜜,像是相處了很久一樣。



I just saw a video of lee chaemin and ryu dain walking together and him holding her bag and coat....I can see where this is going can't bare to watch my women get stolen EVERYTIME #PyramidGame #imdone pic.twitter.com/kxj4yEYlE9