《金字塔游戏》「子恩」和《浪漫速成班》「善才」同行被拍疑似交往，大方认爱！韩网友这次反应很统一：超般配
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《金字塔游戏》「子恩」和《浪漫速成班》「善才」同行被拍疑似交往，大方认爱！韩网友这次反应很统一：超般配

明星   2024年3月26日   星期二09:00   Tracy  

（封面图源：IG@rxudain、@ l.c.m____）

又一对明星的恋情要曝光了吗？这次是新生代演员。

Theqoo上有网友公开了女演员柳多仁和男演员李彩玟一起走在路上的影片，影片中两人衣著休闲都戴著口罩，李彩玟更是很贴心地拿著女方的外套和包包，之后柳多仁重新把外套穿在身上，两人氛围很甜蜜，像是相处了很久一样。

柳多仁最近刚刚出演了人气剧《金字塔游戏》中的「明子恩」，戏份颇重。 而李彩玟则在郑敬淏和全道嬿主演的《浪漫速成班》中饰演友林高中二年一班学生「善才」，一直都在争取女主的女儿南海伊。 同龄的两人也因为这则影片被网友猜测是在谈恋爱。很快李彩玟所属经纪公司就发布了官方立场，表示「李彩玟和柳多仁从同事关系逐渐产生好感，正处於相互了解的阶段，希望大家能给予他们温暖的视线」
（图源：TVING《金字塔游戏》）

（图源：tvN《浪漫速成班》）

不同於前段时间曝光的几段娱乐圈恋情，这次网友们纷纷表示：「怎么办，好般配」、「肯定是在交往，两人都很高挑，在人群中很显眼」、「其实说两人关系很好也不奇怪，说交往也不奇怪，总之他俩站在一起还蛮般配的」、「他俩好高，像模特一样」、「听说给《金字塔游戏》送了咖啡车，《 浪漫速成班》的演员们一直都有联系，如果是交往的话就祝福他们」、「哇，这样堂堂正正走在一起太帅了」、「如果是真的话就祝福」、「柳多仁长得很有魅力」、「他俩超级般配的」等。

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