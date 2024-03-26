《金字塔游戏》「子恩」和《浪漫速成班》「善才」同行被拍疑似交往，大方认爱！韩网友这次反应很统一：超般配

又一对明星的恋情要曝光了吗？这次是新生代演员。

Theqoo上有网友公开了女演员柳多仁和男演员李彩玟一起走在路上的影片，影片中两人衣著休闲都戴著口罩，李彩玟更是很贴心地拿著女方的外套和包包，之后柳多仁重新把外套穿在身上，两人氛围很甜蜜，像是相处了很久一样。



I just saw a video of lee chaemin and ryu dain walking together and him holding her bag and coat....I can see where this is going can't bare to watch my women get stolen EVERYTIME #PyramidGame #imdone pic.twitter.com/kxj4yEYlE9 — (@kangyuchqn) March 25, 2024

柳多仁最近刚刚出演了人气剧《金字塔游戏》中的「明子恩」，戏份颇重。 而李彩玟则在郑敬淏和全道嬿主演的《浪漫速成班》中饰演友林高中二年一班学生「善才」，一直都在争取女主的女儿南海伊。 同龄的两人也因为这则影片被网友猜测是在谈恋爱。很快李彩玟所属经纪公司就发布了官方立场，表示「李彩玟和柳多仁从同事关系逐渐产生好感，正处於相互了解的阶段，希望大家能给予他们温暖的视线」









不同於前段时间曝光的几段娱乐圈恋情，这次网友们纷纷表示：「怎么办，好般配」、「肯定是在交往，两人都很高挑，在人群中很显眼」、「其实说两人关系很好也不奇怪，说交往也不奇怪，总之他俩站在一起还蛮般配的」、「他俩好高，像模特一样」、「听说给《金字塔游戏》送了咖啡车，《 浪漫速成班》的演员们一直都有联系，如果是交往的话就祝福他们」、「哇，这样堂堂正正走在一起太帅了」、「如果是真的话就祝福」、「柳多仁长得很有魅力」、「他俩超级般配的」等。

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