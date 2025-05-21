KBS考場變熟人局？鄭敬淏神回應：我不是靠關係，我是實力派！

實力派演員鄭敬淏最近在上節目時爆料了一段考KBS公開演員時的神奇經歷，笑翻全場，也讓大家見識到什麼叫「靠實力闖關，順便靠點臉」。 他表示，雖然父親是著名PD鄭乙永，但他始終希望靠自己的實力走演員之路。

鄭敬淏日前作客了ENA綜藝節目《崔化精-金浩英的好想見到你》，首次公開KBS演員招考時的幕後秘辛。自己當年一邊被導演老爸鄭乙永反對當演員，一邊偷偷去考中央大學戲劇電影系，還順手報名KBS公開招考，想說碰碰運氣。

結果這一去不得了——考場一走進去，全是「叔叔們」！沒錯，就是那些從小來家裡喝酒吃飯、看他長大的KBS導演們：「我爸太常在KBS混了，面試官都是他朋友……我當下超震驚，根本家庭聚會現場！」

儘管身處這樣的「熟人包圍」中，鄭敬淏強調自己並不是靠關係入選，而是「真的考得很好，靠實力錄取的」，表示成績好到讓大家無話可說。 嘴上這麼謙虛，但聽起來滿有成就感的嘛！他還透露，父親鄭乙永起初並不支持他走演員之路。「他太清楚演員這條路有多辛苦了，所以一開始反對我念戲劇電影科。 但我還是偷偷去考了中央大學和KBS的招考。」



當被問到是否有被父親正式認可為演員時，鄭敬淏坦率表示：「現在好像也還沒有（笑）。」不過，他也透露父親其實一直默默支持：「每當我有節目播出，爸爸總是準時在晚上11點10分打來，經常會稱讚我。 」

說到演藝夢的啟蒙，鄭敬淏也不忘提名自己的男神：「我是看著河正宇哥決定走這條路的，真的超級喜歡他，也想成為像他那樣的演員+導演！」

對於在熱播劇《浪漫速成班》中合作的全道嬿，他則感性表示：「能和前輩同框，對我來說是非常夢幻的時刻。雖然不敢妄言，但我覺得某種程度上，我的夢想已經實現了一部份。」演員夢雖然走得不簡單，但鄭敬淏這一路走來：靠演技、靠臉蛋、靠幽默，還有一點點老爸的基因加持，完美通關！



此外，鄭敬淏主演的全新奇幻喜劇《勞務師盧武鎮》將於5月30日起逢星期五、六在Viu登場。

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