孫錫久宣傳新電影《網軍部隊》：自己也常看網友留言，看見負面評價心中會受傷

演員孫錫久為宣傳自己的電影新作品《網軍部隊》而提到了自己對於留言的一些看法，即使不是事實，但一些留言的回應也會讓他感到不舒服。

由孫錫久、洪慶、金東輝等演員所合作演出的新電影《網軍部隊》，劇情描述一位寫了有關大企業的報導後遭到停職處分的記者，網路上出現了一為操作輿論的匿名舉報者，此時展開了後續的故事。孫錫久在片中飾演的記者任尚鎮，他知道自己的誤報是被操作的事情後，想找出真相扭轉局面。



孫錫久表示，自己也常常看網路留言，他覺得在社群媒體上有出現與自己相關的回應時，如果說不去看的話會不會太奇怪？他覺得會去看是很正常的，而手機中總匯集了許多留言與回應，就根據每位當事者的解讀，感受應該也會有所不同，如果看到與事實不符的留言，孫錫久也是會因此而傷心難過的。



孫錫久也提到，身為演員或是藝人，所做的事情就是在展現自己，也透過讓別人看見了真實的自己，而能夠感到幸福。難道不是用演技來展現自己嗎？孫錫久更想要做自己，坦率地表達自己的情感，理解了自己想要的之後，比起那些所謂的稱讚「演得很棒」「電影很好看」，不如坦率做自己更加令人心情愉悅。他覺得這是身為一位演員最基本的職責與使命。



孫錫久也希望，不要對於自己說出的話太過於小心翼翼，雖然他無意間說的話很可能帶有一些影響力，他還是希望能原封不動表達出自己內在的一些東西，若得到的評價是比較不好的，也很有可能是自己做得不好，也不想因此感到有壓力因而隱瞞這些，增加謊言。如果刻意隱瞞自己內心然後說出謊言的話，自己不就得要記得一堆東西？這對孫錫久來講反而是一種壓力。電影《網軍部隊》即將於3月27日在韓上映。

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