惡勢力終將瓦解！《金字塔遊戲》成功被金知妍翻盤！結局卻暗示遊戲難以斷根…（EP.9– 10完）

[有雷] 新型校園霸凌電視劇《金字塔遊戲》已播出最終回，金知妍如何利用同學們心思的動搖而推翻了白蓮集團的惡勢力？張多雅過去又是受到什麼樣的委屈而成為冷血殘忍的公主？大家終於回到了原本樸實的校園生活，惡人全都受到應有的懲罰，校園暴力能就此消失嗎？

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校慶日同時也是金字塔遊戲的投票日，即將出道的藝琳登上舞台演出後，卻被發現暈倒在泳池邊而緊急送醫。白夏凜（張多雅飾）剪了短髮，這次要求改變規則，選出固定的F等級以便大家隨時霸凌，但盛秀智（金知妍飾）不同意，並覺得之前有人違反規則隨意欺負非F等級的人也並未得到懲罰，於是她提出，如果有一半以上的人將手機中的投票APP刪除，就應該永遠廢除這個制度。同學們一個個站了起來，從最弱勢的明慈恩開始，就連時常面無表情的班長徐道雅，最終也刪除了APP，真正推翻了金字塔遊戲。



學生們鼓譟並大打出手的樣子，早已被秀智請道雅放置好的隱藏攝影機拍下，並即時開啟直播，證實了校園暴力。校內老師正忙著來到教室處理，一直以來與秀智聯手的友莉哥哥，潛入教務處拿到了班主任電腦中的資料。秀智回家一看，發現試題外洩，就連班主任本人也未達到錄用標準，所有的證據一次爆料，由已經離職的老師與記者聯繫，白蓮集團不得不切斷與白夏凜的所有關係，並退出教育事業。就這樣，白夏琳成了無親屬者。



白夏凜原本名為梁素恩，是住在「天空之家」的孤兒，剛轉學來的時候被同學欺負，明慈恩想勸阻大家卻不小心說出了她是孤兒的事實，反而讓霸凌的同學更加無法無天，因此素恩對明慈恩始終懷恨在心。最後素恩被白蓮集團所領養，成了任性的公主，奶奶卻也放縱讓她的暴戾之氣越來越嚴重，更想報復這一切。



秀智認為白夏凜已是加害者，就算現在提出自己也曾經受害，那也無法洗去她加諸在其他人身上的霸凌行為，許多與白夏凜同一陣線的學生們都遭到退學處分，僅有秀智等五人繼續留在學校。學校也因此改了名字，重新開始。不過新轉來的雙胞胎似乎也有著想要玩金字塔遊戲的念頭……



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