孙锡久宣传新电影《网军部队》：自己也常看网友留言，看见负面评价心中会受伤

演员孙锡久为宣传自己的电影新作品《网军部队》而提到了自己对於留言的一些看法，即使不是事实，但一些留言的回应也会让他感到不舒服。

由孙锡久、洪庆、金东辉等演员所合作演出的新电影《网军部队》，剧情描述一位写了有关大企业的报导后遭到停职处分的记者，网路上出现了一为操作舆论的匿名举报者，此时展开了后续的故事。孙锡久在片中饰演的记者任尚镇，他知道自己的误报是被操作的事情后，想找出真相扭转局面。



孙锡久表示，自己也常常看网路留言，他觉得在社群媒体上有出现与自己相关的回应时，如果说不去看的话会不会太奇怪？他觉得会去看是很正常的，而手机中总汇集了许多留言与回应，就根据每位当事者的解读，感受应该也会有所不同，如果看到与事实不符的留言，孙锡久也是会因此而伤心难过的。



孙锡久也提到，身为演员或是艺人，所做的事情就是在展现自己，也透过让别人看见了真实的自己，而能够感到幸福。难道不是用演技来展现自己吗？孙锡久更想要做自己，坦率地表达自己的情感，理解了自己想要的之后，比起那些所谓的称赞「演得很棒」「电影很好看」，不如坦率做自己更加令人心情愉悦。他觉得这是身为一位演员最基本的职责与使命。



孙锡久也希望，不要对於自己说出的话太过於小心翼翼，虽然他无意间说的话很可能带有一些影响力，他还是希望能原封不动表达出自己内在的一些东西，若得到的评价是比较不好的，也很有可能是自己做得不好，也不想因此感到有压力因而隐瞒这些，增加谎言。如果刻意隐瞒自己内心然后说出谎言的话，自己不就得要记得一堆东西？这对孙锡久来讲反而是一种压力。电影《网军部队》即将於3月27日在韩上映。

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