《比天堂還美麗》餘韻猶存！孫錫久深情告白金惠子：鏡頭不會說謊，她的自然無法模仿

演員孫錫久（孫錫求）近期在接受媒體採訪時，盛讚在《比天堂還美麗》中合作的資深演員金惠子，表達了深深的敬意與感激。 他直言：「金惠子老師的演技沒有一絲虛假，是真摯的魔法。」

6月5日上午，Disney+原創影集《血謎拼圖》女主角金多美於首爾接受採訪，飾演劇中重案組刑警「瀚泉」的孫錫久則透過訪談分享近況與心路歷程。 《血謎拼圖》講述10年前未解連環殺人案再度重啟，主角們追查真相的懸疑故事。 巧合的是，孫錫久主演的JTBC電視劇《比天堂更美麗》也在同一時期播出。



在《比天堂還美麗》中，孫錫久飾演「高樂俊」，與金惠子飾演的角色展開夫妻對戲，兩人的細膩演技受到熱烈關注。由於該劇播畢後未另行安排專訪，孫錫久藉此機會補充感想：「很遺憾當時沒能好好聊聊，但我想說的是，金惠子老師演推理劇也一定很厲害。」他以輕鬆語氣開場，卻緊接著展現出深層的敬意。

孫錫久表示：「有人說『鏡頭不會說謊』，我在老師的演技中深刻體會到這句話的真意。 那是一種真正『誠實』的表演。」他坦言，儘管自己也努力讓心境歸零去演戲，但金惠子的自然流露卻是無法模仿的境界。



回憶起拍攝現場，孫錫久分享了最初的不安：「我當時只是『如實地』去演，內心其實非常焦慮。 導演給我看剪輯版本後安慰我說『很好，就這樣演就行』，我才得以繼續下去。」

他更強調金惠子的演技無法用「演出」來形容：「即使只是自言自語，也自然得讓人忘記那是戲。 她的演技是一種魔法。 這不是靠時間或技巧就能學會的，而是來自她一生真誠生活的積累與沉澱。」



孫錫久甚至表示，觀看劇集時他經常按下暫停鍵，因為那份真實的情感讓他錯以為自己真的愛過某個人。 他動情地說：「我非常感謝老師讓我有這樣的感受，也因為她，我更加滿意自己的演出。 雖然我一直追求那樣的演技，但拍戲久了，人難免會想變得『聰明』。 老師就是那道指引我方向的燈塔。」他最後補充：「《比天堂還美麗》是我最近拍完的作品，它不只是部劇，而是一個會改變我演技方向的重要契機。」

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