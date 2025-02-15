李政宰林知衍相差18歲演情侶被砲轟！盤點韓劇中男女演員實際年齡差很大的螢幕CP們，《鬼怪》差13歲，最後一對差26歲

李政宰和林知衍（林智妍）將出演《醫生車貞淑》編劇的新作《討厭的愛情》，因18歲年齡差遭韓網友質疑，被吐槽是「父女檔」、「叔姪戀」。 但先例《陽光先生》和《鬼怪》曾因類似質疑高收視率逆襲，今天就來盤點一下韓劇裡那些年齡差巨大的銀幕CP們。

《鬼怪》孔劉（1979年）＆金高銀（1991年）：13歲

冬天是最適合重溫《鬼怪》的季節，當1979年的孔劉邂逅1991年的金高銀，作品開播之前誰都沒能想到這對相差13歲的CP能撞出如此大的愛情火花，一句「阿揪西」，一條紅圍巾不知道哭暈多少觀眾。



《陽光先生》李炳憲（1970年）＆金泰梨（1990年）：20歲

相差20歲的李炳憲和金泰梨完美詮釋出了動盪時代下的虐戀情深與家國情懷的糾葛。兩人身份懸殊，朝鮮裔美國軍官與身為貴族小姐相愛，卻因殖民時代的動蕩局勢和民族大義而屢屢分離。 他們的愛情不僅承載著個人情感的掙扎，更與國家的命運緊密相連，展現了在亂世中愛情與責任的艱難抉擇。



《總理與我》李凡秀（1969年）＆潤娥（1990年）：21歲

當年公開演出陣容時震驚不少網友，因為根本無法想像李凡秀和女團出身的潤娥演CP。劇裡男女主人公的愛情始於一場契約婚姻，卻逐漸演變為真摯的情感。該劇播出時，網友們對男女主人公的愛情評價呈現出兩極分化的態度。 一部份觀眾認為這段愛情溫馨治癒，李凡秀和潤娥的演技讓角色之間的化學反應十分自然，尤其是契約婚姻到真感情的轉變過程細膩動人，展現了愛情的美好與成長。 然而，也有部份網友對兩人的年齡差感到不適，認為劇情設定略顯老套，缺乏新意，甚至覺得男女主的感情發展有些牽強。



《風吹好日子》金美淑（1959年）＆李現瞋（1985年）：26歲

當年播出時這對相差26歲的「母子戀」同樣在韓網上引爆熱議，許多觀眾從一開始的質疑、不理解到最終接受，全靠金美淑和李現瞋的傾情演繹，「李薔熙」和「張民國」的老少戀是一段充滿溫情與治愈的愛情故事。 兩人年齡差距較大，但他們的感情卻因彼此的理解與支持而顯得格外真摯。 李薔希的成熟穩重與張民國的青春活力形成鮮明對比，卻在相處中互補，共同成長。 這段感情不僅打破了年齡的界限，還展現了愛情中包容與陪伴的力量。



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