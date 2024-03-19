有NewJeans和LE SSERAFIM是HYBE娛樂的福氣！2023年靠2團狂賺1700億

作為K-POP第四代女團佼佼者的LE SSERAFIM和NewJeans到底有多能掙錢？

據韓媒《Money Today》報導，隸屬於HYBE娛樂旗下的廠牌ADOR，2023年營業額達到1102.83億（韓幣，下同），與去年相比增長了491.8%，凈利潤為265.34億。 考慮到ADOR旗下只有女團NewJeans，可以說這幾乎都是她們的營收。HYBE另一廠牌Source Music旗下僅擁有女團LE SSERAFIM，她們去年的營業額達到611億，較去年增長了167.3%，凈利潤為121.69億，轉虧為盈大成功。

NewJeans自從2022年出道以來就收穫較高的人氣，從出道曲《Hype Boy》開始就取得了億級的音樂流媒體播放量。 《Hype Boy》、《OMG》和《Ditto》，團隊5億級流媒體播放量歌曲就有3首。



此外，2023年NewJeans的專輯銷量達到426萬張。 這是HYBE旗下藝人中繼Seventeen1600萬張、防彈少年團SOLO 870萬張、TOMORROW X TOGETHER 650萬張之後的第四個銷量紀錄。

LE SSERAFIM出道後也反響熱烈。 因此，Source Music的營業額持續增長，從2021年的36.76億增至2022年的228.58億，再到2023年的611億。LE SSERAFIM2月19日發行的第三張迷你專輯的主打曲《EASY》連續兩周躋身美國「Billboard 200」主榜第50位。 該專輯在「Top Album Sales」、「Top Current Album Sales」和「World Albums」三個榜單上都穩居第二位，證明瞭她們的全球人氣。



HYBE成功將NewJeas和LE SSERAFIM打造成了第四代女團中的領軍人物。 去年，HYBE還成為韓國娛樂公司首個突破2萬億年營收的紀錄的公司。根據2023年的統計數據，HYBE的營業額達到2兆1781億，營業利潤為2958億。 與上一年相比，營業額增長了22.6%，營業利潤增長了24.9%。 無論是營業額還是營業利潤，都創下了歷史新高。

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