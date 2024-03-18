終於等到這對偶像&成粉共舞！HIGHLIGHT李起光&VANNER泳光Challenge啦

人氣二代團HIGHLIGHT李起光在歌謠界有名後輩狂粉VANNER泳光，近期HIGHLIGHT回歸，這對偶像與成粉（成功的粉絲）終於首次共同Challenge合舞！

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16日，HIGHLIGHT與VANNER官方IG都發布一則Challenge影片，李起光和泳光雙人Challenge了各自的最新回歸主打歌〈BODY〉與〈JACKPOT〉，由於VANNER已結束音放活動，所以泳光可是特地到KBS《Music Bank》（音樂銀行）後台找偶像Challenge。



泳光還Po出和HIGHLIGHT全員的合照，可以看到他獲得一張HIGHLIGHT簽名專輯，專輯上疑似還有滿滿李起光寫下的文字！泳光Po文寫下：「我人生的HIGHLIGHT就是現在！！！」底下粉絲都替泳光感到非常開心，羨慕他能被HIGHLIGHT成員包圍，也有粉絲一言以蔽之寫下「榮光（音同泳光）成粉」，精準描述泳光成功追星！



後來，泳光在和粉絲互動的APP Bubble（泡泡）上興奮的說終於夢想成真，透露拍Challenge的時候李起光一直說「唉唷，我們真的長得很像」，而自己原先只練了HIGHLIGHT的〈BODY〉和另一首〈Switch On〉，會Challenge〈JACKPOT〉是意料之外，是李起光主動說自己學了〈JACKPOT〉，讓泳光再教他一下細節。李起光寵粉的舉動讓泳光直呼「心空」（心動）呢！



另外，再後來的線上簽售會有名粉絲問起泳光這件事，泳光再透露李起光對自己說：「我們的粉絲也是VANNER粉絲，VANNER粉絲也是我們粉絲。」那名簽售的粉絲感動的說自己「從今天起是『VVLIGHT』（粉絲名VVS+LIGHT）了」，表示會跟著支持李起光與HIGHLIGHT。



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