VANNER泳光的「光」是HIGHLIGHT李起光！完全鐵粉手機桌布放裸身起光還在直播練應援

「《PEAK TIME》冠軍團」VANNER的忙內泳光，和《PEAK TIME》評審HIGHLIGHT李起光有什麼關聯各位知道嗎？答案是鐵粉和本命（最愛）！

雖然在去年的選秀節目《Peak Time》裡，泳光不曾展現過粉絲心，不過他早在2019年VANNER出道那年，就透露過自己的偶像是Highlight李起光。在VANNER隊長泰煥的YouTube Vlog《煥TV》裡，泰煥就曾直擊泳光正在看YouTube影片，影片正是李起光的Solo演唱會影片。泳光還向鏡頭對起光說自己是出道粉，國中時看了〈Beautiful Night〉（Beast時期）裡李起光的Solo舞蹈後，便把李起光當作模範，更秀出自己的手機桌布，竟然是李起光裸上身的照片XD，他說：「為了激勵自己……」



參加《PEAK TIME》後，泳光某次在VANNER IG開問答和粉絲互動，回答了數個和李起光有關的問題。其中有人問他的藝名是如何取的，他回答「泳俊+起光」，就是自己的名字安泳俊再加上李起光的「光」。

▼「和起光老師說過話了嗎？」「還沒有……」



▼「被起光前輩稱讚vs和起光前輩合照」「吃飯」



▼「藝名取叫泳光的契機是什麼呢」「本來在想個特定的單詞，剛好喜歡起光前輩！？泳俊+起光 泳光（編按：泳光韓語音同「榮光」）」



▼「最喜歡的歌曲」「Beast〈Ribbon〉」



《PEAK TIME》要結束了的當週，泳光終於表達了粉絲心，在李起光主持的電台《李起光的歌謠廣場》結束前夕留下聲音訊息，介紹完自己是誰就直言藝名是受前輩影響、是前輩Big Fan，說一直想上電台節目和前輩見面，但沒機會了，只好用此種方式傳達。李起光聽見可是笑開懷呢！謙虛的說不曉得能否接受那麼大的愛，但非常感謝、感動，會找機會和泳光對話、吃飯。



VANNER沒機會上李起光的電台，後來倒上了Highlight忙內孫東雲短暫代班的《Kiss the Radio》，泳光又發送一則語音訊息示愛表示想一起吃飯，馬上就收到李起光的驚喜訊息！李起光除了表示對他的藝名來由很驚訝外，也看了泳光challenge自己最新Solo曲的影片，最後為VANNER、泳光及自家忙內孫東雲應援。



11月HIGHLIGHT演唱會，泳光前往觀看也到後台和偶像們見面了！終於留下一張和李起光的珍貴合影！他寫下：「去了一直很尊敬的HIGHLIGHT前輩粉絲演唱會！！！非常有趣，學到了很多東西也度過了幸福的時光。」



時間回到現在，HIGHLIGHT本週11日回歸，當日他們參加了一檔YouTube節目《IDDP》播出，內容是HIGHLIGHT要檢視Namu Wiki（韓國人用的維基百科）寫的正不正確。其中李起光唸出泳光是自己的粉絲一段特別被播了出來，梁耀燮聽了藝名故事感到相當驚奇直呼：「真的是『榮光』啊！」李起光聽了笑說想泳光了。



隔日泳光在VANNER YouTube頻道直播，說是和粉絲的約會，結果沒多久就戴起HIGHLIGHT帽子還拿出HIGHLIGHT手燈把玩（差點玩壞？），開始欣賞MV甚至練起HIGHLIGHT新主打歌〈BODY〉‎的應援，整場直播有一根本是粉絲「陪偶像追星」啊！



從‎「打工男團」熬到現在，泳光甚至還有機會向本命表達粉絲心、和本命互動，是貨真價實的「成粉」（成功的粉絲）了啊！

最後附上雙方最新回歸的歌曲MV吧！〈JACKPOT〉與〈BODY〉：



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