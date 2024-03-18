终於等到这对偶像&成粉共舞！HIGHLIGHT李起光&VANNER泳光Challenge啦

人气二代团HIGHLIGHT李起光在歌谣界有名后辈狂粉VANNER泳光，近期HIGHLIGHT回归，这对偶像与成粉（成功的粉丝）终於首次共同Challenge合舞！

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16日，HIGHLIGHT与VANNER官方IG都发布一则Challenge影片，李起光和泳光双人Challenge了各自的最新回归主打歌〈BODY〉与〈JACKPOT〉，由於VANNER已结束音放活动，所以泳光可是特地到KBS《Music Bank》（音乐银行）后台找偶像Challenge。



泳光还Po出和HIGHLIGHT全员的合照，可以看到他获得一张HIGHLIGHT签名专辑，专辑上疑似还有满满李起光写下的文字！泳光Po文写下：「我人生的HIGHLIGHT就是现在！！！」底下粉丝都替泳光感到非常开心，羡慕他能被HIGHLIGHT成员包围，也有粉丝一言以蔽之写下「荣光（音同泳光）成粉」，精准描述泳光成功追星！



后来，泳光在和粉丝互动的APP Bubble（泡泡）上兴奋的说终於梦想成真，透露拍Challenge的时候李起光一直说「唉唷，我们真的长得很像」，而自己原先只练了HIGHLIGHT的〈BODY〉和另一首〈Switch On〉，会Challenge〈JACKPOT〉是意料之外，是李起光主动说自己学了〈JACKPOT〉，让泳光再教他一下细节。李起光宠粉的举动让泳光直呼「心空」（心动）呢！



另外，再后来的线上签售会有名粉丝问起泳光这件事，泳光再透露李起光对自己说：「我们的粉丝也是VANNER粉丝，VANNER粉丝也是我们粉丝。」那名签售的粉丝感动的说自己「从今天起是『VVLIGHT』（粉丝名VVS+LIGHT）了」，表示会跟著支持李起光与HIGHLIGHT。



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